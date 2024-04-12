الولايات المتأرجحة تهدد بايدن.. الناخبون الأفارقة لا يدعمونه

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قبل أشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، تعود الولايات المتأرجحة إلى الواجهة مجدداً مهددة الرئيس الحالي جو بايدن بالخسارة أمام منافسه ترامب، وذلك بعد انخفاض دعم الناخبين ذوي الأصول الأفريقية.

فقد أظهر استطلاع حديث أن حجم دعم بايدن من الناخبين الأفارقة في سبع ولايات متأرجحة انخفض مقارنة بالدورة الانتخابية الأخيرة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقارنت الصحيفة نتائج استطلاعها الذي نشرته الأسبوع الماضي باستطلاع AP VoteCast في عام 2020 والذي شمل جزءاً كبيراً من الناخبين.

انخفاض الدعم مقارنة بـ 2020

ووجد الاستطلاع أن 57 بالمئة من الرجال ذوي الأصول الأفريقية يخططون لدعم بايدن، فيما قال 30% آخرون إنهم من المحتمل أن يصوتوا للرئيس السابق دونالد ترامب.

ورغم عدم إجراء استطلاع للرأي في الولاية المتأرجحة عام 2020، إلا أن استطلاع AP VoteCast وجد أن 87 بالمئة من الرجال ذوي الأصول الأفريقية على مستوى البلاد دعموا بايدن في عام 2020.

فيما 12 بالمائة منهم دعموا ترامب في الانتخابات الأخيرة على مستوى البلاد.

كما وجد استطلاع الصحيفة أن 77 بالمئة من النساء ذوي الأصول الأفريقية يخططن للتصويت لبايدن في عام 2024، بينما قال 11 بالمئة إنهم سيصوتون لترامب.

دعم النساء انخفض أيضاً

وبالمقارنة، أشارت الصحيفة إلى أن 93% من النساء الأفارقة على مستوى البلاد دعمن بايدن في عام 2020 و6% دعمن ترامب، وفقاً لاستطلاع وكالة أسوشيتد برس.

يذكر أن حملة بايدن كثفت جهودها للوصول إلى الناخبين الملونين في الأسابيع الأخيرة.

وكان الناخبون الأفارقة قد دعموا بايدن بأغلبية ساحقة في عام 2020 حيث أدلى 92 بالمائة بأصواتهم له، وفقاً لتحليل أجراه مركز بيو للأبحاث.



بايدن (أ ب) بايدن (أ ب)

ولاية أخرى لترامب "كارثة"

وأطلقت حملته إعلانات تتحدث مباشرة إلى الناخبين الأفارقة في الولايات التي تشهد منافسة الشهر الماضي للقول إن فترة ولاية أخرى لترامب ستكون "كارثة" على التركيبة السكانية.

جاء ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بايدن يخسر دعم الناخبين الأفارقة، بما في ذلك استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا، والذي وجد أن 22% من الناخبين في ست ولايات حاسمة يقولون إنهم سيصوتون لصالح ترامب.