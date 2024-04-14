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إعلام أميركي: بايدن أبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك بأي عمليات هجومية ضد إيران

مسؤولان أميركيان لـ"إن بي سي": قلق في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون تفكير في التداعيات المحتملة

العربية.نت، وكالات
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "سي إن إن" CNN، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول الأميركي قوله "بايدن أبلغ نتنياهو بأن التقييم الأميركي يظهر أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة".

وجاءت هذه التعليقات خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونتنياهو في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران في ساعة متأخرة من مساء السبت بالطائرات المُسيرة والصواريخ انطلاقا من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة ستعارض كذلك أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث إلى موقع "أكسيوس" Axios.

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وأبلغ مسؤولون أميركيون "أكسيوس" أن "الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني إلى حرب إقليمية تبعاتها كارثية".

يأتي ذلك فيما نقلت شبكة "إن بي سي" NBC الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤول دفاعي بارز أن القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون تفكير في التداعيات المحتملة.

وقالت "إن بي سي" إن هذا القلق نابع من وجهة نظر الإدارة الأميركية في النهج الذي اتبعته إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، إضافة للهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الذي أسفر عن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الأسبوع الماضي.

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