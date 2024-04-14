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بنيامين نتنياهو وجو بايدن - أرشيفية
الشرق الأوسط

بايدن يندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل ويؤكد: التزامنا تجاه تل أبيب لا يتزعزع

الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا".. وبايدن يجتمع الاثنين مع قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني

العربية.نت، وكالات
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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر الأحد، بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له "الالتزام الأميركي الذي لا يتزعزع" تجاه أمن إسرائيل.

وقال بايدن في بيان "(اليوم) سأجتمع مع أقراني من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني السافر".

ونقل البيت الأبيض عن الرئيس الأميركي قوله في بيان إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات المسيرة والصواريخ القادمة من إيران تقريبا.

وأكد بايدن أن الهجمات الإيرانية لم تطل قوات أو منشآت أميركية، لافتا إلى أن واشنطن متيقظة لجميع التهديدات.

وقال: "لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "هجوم إيران ووكلائها من اليمن وسوريا والعراق على منشآت عسكرية في إسرائيل لم يسبق له مثيل".

هذا وقال مسؤولان أميركيان لشبكة "سي إن إن" CNN، اليوم الأحد، إن موجة الهجمات التي انطلقت من إيران تجاه إسرائيل انحسرت على ما يبدو.

وأضافت أن الهجمات استمرت لنحو خمس ساعات.

تفاصيل رد إيراني على إسرائيل استمر 5 ساعات.. هجوم غير مسبوق بمسيرات وصواريخ إيران الشرق الأوسط تفاصيل رد إيراني على إسرائيل استمر 5 ساعات.. هجوم غير مسبوق بمسيرات وصواريخ

الجيش الأميركي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية

وقبلها، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين في وقت متأخر أمس السبت إن الجيش الأميركي، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة، أسقط أيضا عشرات الصواريخ الإيرانية التي كانت موجهة إلى إسرائيل في إطار مساعدته في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هجوم إيراني.

وذكر اثنان من المسؤولين، تحدثا بشرط عدم ذكر هويتهما، أن البحرية الأميركية أسقطت بعض الصواريخ.

جاءت مساعدة الجيش الأميركي لإسرائيل في ظل إطلاق إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر يستهدف إسرائيل، في رد انتقامي أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

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