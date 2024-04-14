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لويد أوستن (أرشيفية من رويترز)
لويد أوستن (أرشيفية من رويترز)
الشرق الأوسط

بيان لوزارة الدفاع الأميركية بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

وزير الدفاع الأميركي قال في البيان إن بلاده لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولكنها لن تتردد في العمل لحماية قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل

العربية.نت
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بعد ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً توضح فيه موقفها وما ستقدمه إذا تطلب الأمر بناء على أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، اعترضت القوات الأميركية في الشرق الأوسط في 13 أبريل/نيسان عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار في طريقها إلى إسرائيل، والتي تم إطلاقها من إيران والعراق وسوريا واليمن".

وأضاف أوستن بالبيان: تظل قواتنا في وضع يسمح لها بحماية القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع الإسرائيلي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أكد أن بلاده تدين هذه الهجمات قائلاً "ندين الهجمات المتهورة وغير المسبوقة التي تشنها إيران ووكلاؤها، وندعو إيران إلى الوقف الفوري لأي هجمات أخرى، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قواتها بالوكالة، وتهدئة التوترات.. نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران، ولكننا لن نتردد في العمل لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

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وأضاف :أنا ممتن لاحترافية ومهارة القوات الأميركية الشجاعة التي شاركت في أعمال اليوم والتي تستمر في الوقوف لمنع المزيد من الصراع أو التصعيد. سأواصل مراقبة الوضع عن كثب والتشاور مع حلفائنا وشركائنا.

وشنت إيران في وقت سابق اليوم هجوماً مباشراً غير مسبوق بالمسيرات والصواريخ ضد منشآت عسكرية في إسرائيل.

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