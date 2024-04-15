البيت الأبيض للعربية: حماس تسعى لإشعال حرب إقليمية بالمنطقة

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أكد البيت الأبيض أن حماس تحاول منذ السابع من أكتوبر إشعال حرب إقليمية، وذلك خلال إجابة عن سؤال لمديرة مكتب "العربية" في واشنطن حول الأوضاع في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات حقيقية من الحرس الثوري الإيراني ومن الحوثيين ومن الوكلاء في المنطقة.

وأوضح البيان أن أميركا لديها خلافات مع إسرائيل بشأن عدد من الأمور، بما في ذلك على وجه الخصوص بشأن غزة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة تجاه الدفاع عن إسرائيل، وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

وكانت إيران قد شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الليلة الماضية، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع هذا الشهر.

وفي السياق، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن أفعال إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل تهدد أمن دول أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف وود خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإيراني على إسرائيل "على مجلس الأمن ألا يسمح لإيران بالإفلات بفعلتها"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية "لمحاسبة" إيران في الأمم المتحدة.





وتابع وود "سنحاسب إيران ووكلاءها إذا أقدمت على ارتكاب جرائم ضد أميركا وإسرائيل".

وأكد نائب المندوبة الأميركية أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، وأن أفعالها "ذات طبيعة دفاعية محضة".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قال اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، العملية المشتركة "الناجحة" في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.

وأضاف غالانت عبر منصة "إكس" قائلا "لا نسعى للتصعيد لكن سنواصل اتخاذ ما يلزم للدفاع عن إسرائيل والعسكريين الأميركيين".