بلينكن: نحاول منع المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل

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أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن واشنطن لا تريد أن ترى أي تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال بلينكن في مستهلّ اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم "لا نريد تصعيداً لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمنا في المنطقة".

وأكد أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية في الشرق الأوسط مُحاوِلةً منع تفاقم التوترات بين إيران وإسرائيل.

وقال بلينكن تعليقا على الوضع بين إيران وإسرائيل، اليوم: "في الساعات الـ36 الماضية، قمنا بتنسيق رد دبلوماسي، في محاولة لمنع التصعيد، القوة والحكمة يجب أن يكونا وجهين مختلفين لعملة واحدة".

وأضاف بلينكن: "أنا على اتصال وثيق مع زملائي في المنطقة (الشرق الأوسط)، سنواصل القيام بذلك في الساعات والأيام المقبلة". وأضاف بلينكن: "نحن لا نسعى إلى التصعيد، لكننا سنواصل دعم (قدرات) الدفاع الإسرائيلي وحماية أفرادنا في المنطقة".

من جهته قال نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم خلال اجتماعه مع بلينكن إن العراق يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وأضاف تميم في بداية اجتماع لجنة التنسيق الأميركية-العراقية العليا في واشنطن أن "حكومة العراق تحذر من أن يتحول التصعيد في المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا تهدد الأمن والسلامة الدوليين".

وتابع "ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد العمل الدبلوماسي وكذلك القوانين الدولية".