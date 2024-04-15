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A convoy of aid trucks drives into Gaza from Rafah crossing, April 9, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this screen grab taken from video. REUTERS TV/via REUTERS
مساعدات تصل غزة
الشرق الأوسط

واشنطن: وصول المساعدات لغزة زاد بشكل كبير.. ويجب أن يستمر

جون كيربي: أكثر من ألفي شاحنة تمكنت من الدخول إلى القطاع، نحو مئة منها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط

العربية.نت
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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة زاد بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مضيفاً أن الولايات المتحدة تتمنى استمرار هذه المساعدات.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "إم. إس. إن. بي. سي": "المساعدات زادت، وزادت بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية فقط.. هذا مهم ولكن يجب أن يستمر".

وأوضح خلال المقابلة أن أكثر من ألفي شاحنة تمكنت من الدخول إلى القطاع، نحو مئة منها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

إنزال مساعدات جوا لغزة
إنزال مساعدات جوا لغزة
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وهدد الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر بربط دعم الهجوم الإسرائيلي على غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين.

جاء هذا بعد هجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها إدارة بايدن إلى استغلال المساعدات الأميركية للتأثير على السلوك العسكري الإسرائيلي.

وقال كيربي في مقابلة منفصلة مع "سي. إن. بي. سي" عن الأمر، مثلما قال بايدن، هو أن "سياستنا فيما يتعلق بغزة ستتغير إذا لم نشهد تغيرات كبيرة بمرور الوقت".

وتشكو منظمات إغاثة من أن إسرائيل لا تقدم الضمان الكافي لوصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الإنسانية اللازمة للقطاع.

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