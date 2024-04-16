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بايدن يستقبل رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في البيت الأبيض
بايدن يستقبل رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في البيت الأبيض

دولة غير موجودة منذ 32 عاماً تدعم أوكرانيا.. زلة جديدة لبايدن

دبي - العربية.نت
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في زلة جديدة ضمن مسلسل زلاته التي لا تنتهي، فقد أشاد بدولة "تشيكوسلوفاكيا" التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على "دعمها لأوكرانيا ضد روسيا".

"أخطأ في اسم بلد ضيفه"

فخلال لقاء بايدن (81 عاما) رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أخطأ في ذكر اسم بلاده، وسرعان ما صحح ذلك ليقول "الجمهورية التشيكية".

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وقال بايدن: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".

زلات لا تتوقف

تأتي زلات بايدن في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية للرئيس الأميركي الذي يطمح إلى ولاية رئاسية ثانية أمام منافسه دونالد ترامب.

يذكر أن بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.

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