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المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي (فرانس برس)
خاص

كيربي للعربية: إيران لم تحدد لنا موعد الضربة وأهدافها

قال إنه من السخرية الزعم أن إيران أخبرتنا بما ستقوم به

العربية.نت
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أكد منسّق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن كانت على علم بالضربة الإيرانية ولكن من دون توقيتها وأهدافها، وذلك خلال رده على سؤال مديرة مكتب "العربية" في واشنطن.

وقال كيربي، الاثنين، إن التقارير التي تحدثت عن إفشال إيران هجومها على إسرائيل "غير صحيحة".

وأضاف كيربي للصحافيين: "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمدوا الفشل، وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططا له... كل هذا غير صحيح بشكل قاطع".

وأشار إلى أن "نية إيران كانت واضحة وهي إحداث دمار كبير"، ولفت إلى أن "إسرائيل في موقع استراتيجي أقوى بكثير اليوم".

وأضاف أن "إيران لم تقدم تحذيرا مبكرا للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل، أو الأهداف المحتملة من الهجوم".

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وفي السياق، أكد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال "باتريك رايدر" Patrick Ryder، أن إسرائيل هي التي تتخذ قرار الرد على الهجوم الإيراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب إقليمية، وستواصل العمل لتحقيق هذا الأمر.

وليل السبت الأحد، أطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيرات في اتجاه اسرائيل، وذلك ردا على هجوم استهدف قنصليتها في دمشق ونسبته إلى إسرائيل.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة واشنطن وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيرات.

وكان هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق الذي وقع في الأول من أبريل، أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري.

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