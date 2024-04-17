اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البنتاغون (رويترز)
البنتاغون (رويترز)
خاص

البنتاغون: لا نريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الدفاع عن إسرائيل أولوية لدى واشنطن، مشيرة إلى أن قرار الرد على إيران متروك لإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون صابرينا سينغ إن بلادها لا ترغب في التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أكدت أن الولايات المتحدة لن تريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران.

"لا خيار إلا الرد"

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين قد بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية مساء الأحد طبيعة الرد الإسرائيلي وسط محاولات أميركية لضبط الأمور وتهدئتها.

"لا خيار إلا الرد"

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين تأكيدهم أن غالانت أبلغ الوزير الأميركي بأنه لا خيار إلا الرد وأنه لا يمكن الصمت في وجه إطلاق مسيَّرات وصواريخ باليستية.

وكانت الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية شهدت خلال الأيام الماضية مناقشات عديدة حول توقيت الرد وماهيته. وفيما دعا بعض المسؤولين إلى الرد مباشرة وبسرعة من دون تأخير، اعتبر آخرون أنه من الأجدى الانتظار والتريث.

إسرائيل تعترض صواريخ إيرانية فوق عسقلان- (رويترز)
إسرائيل تعترض صواريخ إيرانية فوق عسقلان- (رويترز)

سيناريوهات الرد

في حين تعددت سيناريوهات الرد التي قدمتها القيادات العسكرية من ضربات مباشرة لمواقع في الداخل الإيراني، رغم معارضة البعض ومعهم الولايات المتحدة، إلى تنفيذ اغتيالات أيضا داخل إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توعد، أمس الثلاثاء، بأن أي تعد على أراضي بلاده سيستدعي ردا مخيفاً وسريعاً، رغم أنه أوضح لاحقا أن طهران لا تريد المزيد من التصعيد في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط