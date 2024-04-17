البنتاغون: لا نريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الدفاع عن إسرائيل أولوية لدى واشنطن، مشيرة إلى أن قرار الرد على إيران متروك لإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون صابرينا سينغ إن بلادها لا ترغب في التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أكدت أن الولايات المتحدة لن تريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران.

"لا خيار إلا الرد"

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين قد بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية مساء الأحد طبيعة الرد الإسرائيلي وسط محاولات أميركية لضبط الأمور وتهدئتها.

"لا خيار إلا الرد"

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين تأكيدهم أن غالانت أبلغ الوزير الأميركي بأنه لا خيار إلا الرد وأنه لا يمكن الصمت في وجه إطلاق مسيَّرات وصواريخ باليستية.

وكانت الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية شهدت خلال الأيام الماضية مناقشات عديدة حول توقيت الرد وماهيته. وفيما دعا بعض المسؤولين إلى الرد مباشرة وبسرعة من دون تأخير، اعتبر آخرون أنه من الأجدى الانتظار والتريث.

سيناريوهات الرد

في حين تعددت سيناريوهات الرد التي قدمتها القيادات العسكرية من ضربات مباشرة لمواقع في الداخل الإيراني، رغم معارضة البعض ومعهم الولايات المتحدة، إلى تنفيذ اغتيالات أيضا داخل إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توعد، أمس الثلاثاء، بأن أي تعد على أراضي بلاده سيستدعي ردا مخيفاً وسريعاً، رغم أنه أوضح لاحقا أن طهران لا تريد المزيد من التصعيد في المنطقة.