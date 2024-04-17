بعد هجومها غير المسبوق.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

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بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران.

وأشار في تصريحات، اليوم الأربعاء، إلى أنّه "يتوقّع" أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، في بيان إنّه "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ"، بالإضافة إلى كلّ من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيّين.

وأضاف "نتوقّع أن يحذو حلفاؤنا وشركاؤنا حذونا قريباً بعقوباتهم الخاصة".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".

أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران

وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران، بسبب علاقاتهم "بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة" لطهران.

كما أكّد مستشار الأمن القومي أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وشدّد ساليفان على أنّ "الضغوط ستستمر" على إيران.

وقال "لن نتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".

بعد أشهر من التوتر في المنطقة، أطلقت إيران ليل السبت الأحد أكثر من 300 من الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل في أول هجوم مباشر على عدوتها اللدود التي نسبت إليها استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل وقتل سبعة أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

"ضبط النفس"

ومنذ بداية الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بما في ذلك بين إسرائيل وإيران.

على رغم ذلك، امتنعت إيران حتى الآن عن مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر. ويخوض البلدان منذ أعوام حرباً في الظل عبر أطراف أخرى مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران.

إلى ذلك، تتهم طهران إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها، واستهداف قيادات عسكرية إيرانية في سوريا.

إسرائيل تتوعد

وتوعّدت إسرائيل بالردّ على القصف غير المسبوق الذي شنته عليها إيران على الرغم من الدعوات إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط في ظلّ الحرب الدائرة قي قطاع غزة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، مساء الاثنين، في تصريحات أدلى بها في قاعدة نيفاتيم التي أصيبت في القصف الإيراني إنّ إسرائيل "ستردّ على إطلاق هذا العدد الكبير جداً من الصواريخ والمسيّرات على أراضي دولة إسرائيل".