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مضيق تايوان

بعد 24 ساعة من اتصال نادر.. طائرة أميركية تعبر مضيق تايوان

دبي - العربية.نت
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أعلن الأسطول السابع الأميركي أن طائرة بوينغ بي-8 إيه بوسايدون تابعة للبحرية حلقت عبر مضيق تايوان الأربعاء، بعد يوم من انعقاد أول محادثات بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني منذ نوفمبر 2022 في مساع لتقليل التوترات الإقليمية.

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"عبرت مضيق تايوان"

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، بأن طائرة دورية تابعة للبحرية الأميركية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" عبرت مضيق تايوان، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنها راقبت المياه والمجال الجوي، القريبين، بينما كانت الطائرة - التي حلقت، في اتجاه الشمال والجنوب- تقوم بعملية عبور ولم تلاحظ أي شيء غير عادي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه".

"ندعم الحريات الملاحية"

من جهة أخرى، ذكر الأسطول السابع الأميركي في بيان، أن العبور يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف البيان، أنه "من خلال العمل داخل مضيق تايوان، طبقا للقانون الدولي، تدعم الولايات المتحدة الحقوق والحريات الملاحية لجميع الدول".

كما أضاف أن الجيش الأميركي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

اتصال نادر

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد تحدث إلى نظيره الصيني الأدميرال دونغ جون الثلاثاء في أحدث مساع أميركية لتحسين التواصل مع الجيش الصيني وتقليل فرص الاحتكاك في المنطقة.

ومن المتوقع، أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.

قطع الاتصالات بين الجيشين

وكانت الاتصالات بين الجيشين قد توقفت في أغسطس/ آب 2022 عندما علقتها بكين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وردت الصين بإطلاق صواريخ فوق تايوان والقيام بمناورات عسكرية مكثفة، كان من بينها محاكاة لحصار بحري وجوي للجزيرة.

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