ينتج القذائف لأوكرانيا.. حريق في مصنع أسلحة بأميركا

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اندلع حريق في مصنع لإنتاج القذائف، أمس الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقال بيان للشرطة إنه "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي.. اندلع حريق كبير في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون، بنسلفانيا. ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان الحريق قد وقع في المبنى، لكن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث".

لا إصابات

ونشر شهود عيان على الحادثة مقاطع فيديو وصوراً للمصنع الذي كان يتصاعد من مداخنه دخان أسود كثيف.

وفي وقت لاحق، أكدت الشركة المالكة للمصنع، "جنرال ديناميكس"، أن حريقا صغيرا اندلع في المصنع، لكن تم إخماده سريعا ولم تقع إصابات.

There’s been a few fires there. Last bad one was Jan ‘22

NEPA fire photography /Scranton fire dept pic.twitter.com/9Smf8j0mY3 — DontLie🇺🇸SpeakTruth (@DSpeaktruth) April 15, 2024

ينتج الذخائر لأوكرانيا

يذكر أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون هو أحد الأصول الحيوية لقيادة الذخائر المشتركة الأميركية، كما أن هذا المصنع ينتج الذخائر التي تصدر لأوكرانيا.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 و105 ملم.