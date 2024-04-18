استطلاع جديد: ترامب يتقدم على بايدن في الانتخابات العامة

دقيقتان للقراءة

يتقدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الرئاسي للحصول على 40 صوتًا انتخابيًا في ولاية تكساس بضعف هامش فوزه في الولاية قبل أربع سنوات، وفقًا لاستطلاع جديد.

ويشير الاستطلاع الذي نشرته كلية ماريست يوم الثلاثاء أيضًا إلى تقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز بست نقاط على منافسه الديمقراطي النائب كولين ألريد، في مواجهة رئيسية في مجلس الشيوخ، حيث يهدف الحزب الجمهوري إلى استعادة أغلبية المجلس في انتخابات نوفمبر.

ووفقا للاستطلاع العام، الذي أجري في الفترة من 3 إلى 10 أبريل، يتمتع الرئيس السابق بنفس التفوق بنسبة 51% مقابل-49% على خليفته في البيت الأبيض بين المجموعة الأصغر من الناخبين المحتملين عندما يتم تضمين مرشحي الطرف الثالث والمستقلين، حيث يحصل ترامب على 41% من بين الناخبين المسجلين، بينما يحصل بايدن على 40%، والديمقراطي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور على 13%، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين على 3%، والتقدمي المستقل كورنيل ويست على 2%.

ومن بين الناخبين المحتملين، ترامب 42%، وبايدن 41%، وكينيدي 12%، وستاين 3%، وويست 1%.

ويعتبر هذا الاستطلاع هو الأحدث خصوصا في ولاية ويسكونسن خلال الشهر الماضي الذي يشير إلى تقدم ترامب إما بميزة طفيفة أو تعادله مع بايدن. وكانت ولاية ويسكونسن - التي فاز بها الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية من عام 1988 حتى عام 2012 - جزءًا مما يسمى "الجدار الأزرق" للحزب.

لكن قبل ثماني سنوات، تفوق ترامب على المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق ضئيل للغاية للفوز بالولاية. وبعد أربع سنوات، أصبحت ولاية ويسكونسن واحدة من ست ولايات حاسمة فاز بها بايدن بفارق ضئيل على ترامب للفوز بالبيت الأبيض.

ويشير الاستطلاع إلى أن بايدن يتفوق على ترامب بنسبة 97% بين الديمقراطيين، بينما يتقدم ترامب بنسبة 91% بين الجمهوريين.

ويميل المستقلون بشكل كبير إلى ترامب في استطلاع هذا الشهر، حيث حصل ترمب على 59% و41% لصالح بايدن"، حسبما يسلط بيان صادر عن استطلاع كلية الحقوق في ماركيت.

وفقا للاستطلاع، يتمتع ترامب بالميزة عندما يتعلق الأمر بالحماس.

حيث أيد المستجيبون الذين قالوا إنهم متحمسون جدا للتصويت ترامب على بايدن 59% مقابل 41%.