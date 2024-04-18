كينيدي يضع اسمه بالرئاسيات في ميتشغان.. هل سيرجح كفة ترامب أو بايدن؟

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أعلنت حملة روبرت إف كينيدي جونيور اليوم الخميس، أنه تمكن من وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في ميشيغان للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعتبر ميشيغان ولاية رئيسية في عام 2024، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يبدوان متقاربين ما يترك المجال لكينيدي ونائبته نيكول شاناهان لترجيح كفة أحد المرشحين في سباق الولاية.

ويعتبر كينيدي في استطلاعات الرأي أفضل من أي مرشح مستقل منذ عقود.

وقالت الحملة في بيان صحفي يوم الخميس: "لقد قدم الحزب جميع الوثائق اللازمة إلى الولاية، ووضع بطاقة كينيدي-شاناهان على بطاقة الاقتراع في ميشيغان هذا الخريف".

وكان كينيدي يشن معركة شاقة للحصول على ترشيحه الرئاسي المستقل على بطاقة الاقتراع في الولايات في جميع أنحاء البلاد.

وكان قد تأهل رسميًا بالفعل للظهور في الاقتراع الرئاسي في ولاية يوتا، وجمع ما يكفي من التوقيعات للظهور على بطاقات الاقتراع في نورث كارولينا ونيو هامبشاير ونيفادا وأيداهو وهاواي وأيوا ونبراسكا، وفقًا لحملته.

وبدأ كينيدي في البداية ترشحه للرئاسة كديمقراطي لكنه تحول إلى مستقل في الخريف الماضي.

منتقد لقاحات كوفيد

وينحدر كينيدي من إحدى أشهر العائلات السياسية في أميركا، وقد اكتسب شهرة باعتباره منتقدًا للقاحات خلال جائحة كوفيد-19. وتم حظره مؤقتًا من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد اتهامه بنشر معلومات مضللة عن اللقاح. كما انتقد التمويل الأميركي لأوكرانيا.

ويخطط أفراد آخرون من عائلة كينيدي لتأييد بايدن في حدث سيقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفاز ترامب بولاية ميشيغان في عام 2016 لكنه خسر الولاية أمام بايدن في عام 2020.

وقامت حملة بايدن ببناء حملة كاملة مخصصة لمهاجمة كينيدي. وفي الوقت نفسه، وصف ترامب محاولة كينيدي الرئاسية بأنها "رائعة بالنسبة لـلجمهوريين MAGA".