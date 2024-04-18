ماسك يهاجم إدارة بايدن بسبب "طوفان المهاجرين" غير الشرعيين

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تطرق الملياردير إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال: "في ما يزيد قليلاً عن 3 سنوات، دخل البلاد أكثر من عدد سكان 36 ولاية!، مضيفاً في منشور على موقع إكس يوم الثلاثاء: "أنا أؤيد بشدة الهجرة القانونية، كوني مهاجراً بنفسي، لكن السماح لطوفان من الملايين من الأشخاص غير المدقق بسجلاتهم بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني هو أمر جنوني".

More than the population of 36 states in just over 3 years!



I am very much in favor of legal immigration, being an immigrant myself, but allowing a flood of millions of unvetted people to enter the United States illegally is insane. https://t.co/4F6XYwXZpz — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2024

وكان ماسك، وهو مهاجر من جنوب إفريقيا، يرد على منشور للسياسية المحافظة أشلي سانت كلير قالت فيه إن 7.2 مليون مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ تولى بايدن منصبه في عام 2021. وقالت سانت كلير: "استولى أكثر من 1000 منهم على حديقة سيتي هول بارك في مدينة نيويورك للاحتجاج على إرسالهم إلى الملاجئ، وهم يطالبون بمساكن دائمة".

ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود، عبر أكثر من 9.5 مليون مهاجر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة في شهر مارس الماضي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها ماسك مخاوف بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي فبراير الماضي، دق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX ناقوس الخطر بشأن التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين الذي قال إنه "يسحق البلاد".

وكتب ماسك في ذلك الوقت: "السدود تنفجر في جميع أنحاء البلاد. أميركا لا تضم سوى 4% من سكان الكرة الأرضية. وإذا انتقل 1% فقط من بقية سكان الأرض إلى هنا، فإن ذلك من شأنه أن يسحق كل الخدمات الأساسية. أنا أدق جرس الإنذار، لأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يسحق البلاد!".