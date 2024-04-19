ما الذي تتضمنه المشروعات الأميركية بخصوص المساعدات لكييف وإسرائيل؟

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من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم السبت، على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إلى جانب مشروع قانون للأمن القومي يمكن أن يؤدي فعلياً إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وفيما يلي ما تتضمنه المشروعات الأربعة، وفقاً لملخص صادر عن لجنة المخصصات في مجلس النواب.