ما الذي تتضمنه المشروعات الأميركية بخصوص المساعدات لكييف وإسرائيل؟
يصوت مجلس النواب الأميركي السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إلى جانب مشروع قانون للأمن القومي يمكن أن يؤدي إلى حظر تيك توك
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من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم السبت، على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إلى جانب مشروع قانون للأمن القومي يمكن أن يؤدي فعلياً إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
وفيما يلي ما تتضمنه المشروعات الأربعة، وفقاً لملخص صادر عن لجنة المخصصات في مجلس النواب.
ما الذي يحتويه مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا؟
يخصص أكبر المشروعات الأربعة، من حيث القيمة الدولارية، 60.84 مليار دولار لدعم أوكرانيا في معركتها المستمرة منذ عامين لصد الجيش الروسي. ويشمل ذلك المبلغ 23.2 مليار دولار لتعويض النقص في الأسلحة وتجديد المخزونات والمنشآت الأميركية و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الحالية في المنطقة. وليس للولايات المتحدة قوات في أوكرانيا، لكن واشنطن تقدم التدريب للقوات الأوكرانية في أماكن أخرى بالمنطقة، بالإضافة لأمور من بينها الحفاظ على الاستعداد والتواجد في جميع أنحاء القارة. ويتضمن أيضاً 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة علاوة على 26 مليون دولار "لمواصلة الإشراف والمساءلة" عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وفي حالة الموافقة عليه، سيصل هذا التمويل بإجمالي الاستثمارات الأميركية في الصراع إلى 170 مليار دولار. وسيكون هذا أول تمويل جديد يوافق عليه الكونغرس منذ سيطرة الجمهوريون على مجلس النواب في يناير 2023. ما حجم المساعدات التي ستحصل عليها إسرائيل؟
يخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل وتغطية العمليات العسكرية الأميركية رداً على الهجمات في الآونة الأخيرة. وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل. وسيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ماذا بشأن المساعدات إلى منطقة المحيطين الهندي الهادي؟
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة" في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية. وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم "في مواجهة العدوان الصيني". ما الذي يتضمنه مشروع قانون حظر "تيك توك"؟ من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية.
يخصص أكبر المشروعات الأربعة، من حيث القيمة الدولارية، 60.84 مليار دولار لدعم أوكرانيا في معركتها المستمرة منذ عامين لصد الجيش الروسي.
ويشمل ذلك المبلغ 23.2 مليار دولار لتعويض النقص في الأسلحة وتجديد المخزونات والمنشآت الأميركية و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الحالية في المنطقة.
وليس للولايات المتحدة قوات في أوكرانيا، لكن واشنطن تقدم التدريب للقوات الأوكرانية في أماكن أخرى بالمنطقة، بالإضافة لأمور من بينها الحفاظ على الاستعداد والتواجد في جميع أنحاء القارة.
ويتضمن أيضاً 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة علاوة على 26 مليون دولار "لمواصلة الإشراف والمساءلة" عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفي حالة الموافقة عليه، سيصل هذا التمويل بإجمالي الاستثمارات الأميركية في الصراع إلى 170 مليار دولار. وسيكون هذا أول تمويل جديد يوافق عليه الكونغرس منذ سيطرة الجمهوريون على مجلس النواب في يناير 2023.
ما حجم المساعدات التي ستحصل عليها إسرائيل؟
يخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل وتغطية العمليات العسكرية الأميركية رداً على الهجمات في الآونة الأخيرة. وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل. وسيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ماذا بشأن المساعدات إلى منطقة المحيطين الهندي الهادي؟
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة" في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية. وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم "في مواجهة العدوان الصيني". ما الذي يتضمنه مشروع قانون حظر "تيك توك"؟ من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية.
يخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل وتغطية العمليات العسكرية الأميركية رداً على الهجمات في الآونة الأخيرة.
وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل.
وسيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ماذا بشأن المساعدات إلى منطقة المحيطين الهندي الهادي؟
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة" في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية. وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم "في مواجهة العدوان الصيني". ما الذي يتضمنه مشروع قانون حظر "تيك توك"؟ من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية.
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة" في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية.
وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم "في مواجهة العدوان الصيني".
ما الذي يتضمنه مشروع قانون حظر "تيك توك"؟
من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية.
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