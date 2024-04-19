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CIA director William Burns speaks during a hearing of the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill, Monday, March 11, 2024, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
وليام بيرنز
روسيا و أوكرانيا

مدير المخابرات الأميركية يحذر.. أوكرانيا قد تخسر الحرب هذا العام

حذر المشرعين من التأخر في إقرار المساعدات إلى أوكرانيا

واشنطن - بندر الدوشي
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وجه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز تحذيرا خطيرا للمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، قائلا "إذا لم توافقوا على تقديم المساعدات لأوكرانيا الآن، فقد تخسر كييف الحرب بحلول نهاية العام".

وفي حديثه خلال فعالية أقيمت في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي، حث بيرنز المشرعين على إقرار القانون الإضافي الذي يخصص المليارات لجهود الحرب في أوكرانيا.

وقال: "مع الدفعة التي ستأتي من المساعدة العسكرية، عملياً ونفسياً، فإن الأوكرانيين قادرون تماماً على الصمود حتى عام 2024 وتحطيم وجهة نظر بوتين المتعجرفة بأن الوقت في صالحه".

وتابع: "لكن إذا لم يتم تمرير ذلك عبر الكونغرس، فإن "الصورة ستكون أكثر خطورة بكثير". "هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في احتمال خسارة الأوكرانيين في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، أو على الأقل وضع بوتين في موقف يمكنه فيه بشكل أساسي من إملاء شروط التسوية السياسية".

وربما يكون هذا أقوى تحذير من مسؤول كبير في الإدارة حتى الآن فيما يتعلق بالحرب، ويأتي في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون في كييف من أن الهجوم الروسي الذي يلوح في الأفق في الصيف والذي سيشهد موجات هائلة من القوات تغزو أوكرانيا يمكن أن يطغى على جنود كييف المتعثرين.

وتأتي تصريحات بيرنز بعد يوم واحد من كشف رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن حزمة المساعدات الخارجية التي طال انتظارها، والتي أصبحت على المحك بينما يحاول رئيس مجلس النواب الحصول على الأصوات اللازمة لطرحها للتصويت.

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ويوم الأربعاء، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال شارلز براون للمشرعين إن "المكاسب التي حققتها أوكرانيا بشق الأنفس يمكن أن تضيع من دون دعمنا".

من جانبه حذر وزير الدفاع لويد أوستن أيضا من أنه إذا تأخرت المساعدات الإضافية، فإن الحلفاء والشركاء "سوف يتساءلون عما إذا كنا شريكا يمكن الاعتماد عليه أم لا".

وقال الرئيس جو بايدن أيضًا إنه يدعم بقوة مشاريع القوانين التي أصدرها جونسون.

ولعدة أشهر، قالت الإدارة إن عدم قدرة المشرعين على تمرير المساعدات لأوكرانيا هو السبب الرئيسي وراء معاناة كييف في ساحة المعركة.

وقال بيرنز خلال الحدث إن دعم أوكرانيا في الوقت الحالي هو أكثر من مجرد الحرب مع روسيا. وأضاف: "الأمر يتعلق أيضًا بشي جين بينغ في الصين وطموحاته وحلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". "إنها في الواقع مسألة ما إذا كان خصومنا يفهمون موثوقيتنا وتصميمنا أم لا، وما إذا كان حلفاؤنا وشركاؤنا يفهمون ذلك أيضًا".

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