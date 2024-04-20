الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

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وافقت الولايات المتحدة الجمعة على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر حيث يشاركون في القتال ضدّ الجهاديّين، حسبما قال عدد من المسؤولين الأميركيّين.

وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في تمّوز/يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة فرانس برس.

وينص الاتفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.

وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 تموز/يوليو.

وفي آذار/مارس، انسحبت النيجر من اتفاقية تعاون عسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "فرضتها أحاديا".

ويشارك ألف جندي أميركي في النيجر في القتال ضد المتطرفين في منطقة الساحل ولديهم قاعدة كبيرة للمسيّرات في أغاديز (شمال). وتظاهر الآلاف السبت في نيامي للمطالبة برحيلهم الفوري.

ووافقت الحكومة العسكرية في النيجر المنبثقة من الانقلاب، على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في كانون الثاني/يناير، بعدما طردت القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها في إطار مكافحة المتطرفين في منطقة الساحل الإفريقية.