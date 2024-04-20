بايدن يتجه إلى فلوريدا ليلقي خطاباً انتخابياً يتعلق بالإجهاض

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سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا يركز على الإجهاض في فلوريدا الأسبوع المقبل، مستفيدا من حظر الإجهاض الذي يلوح في الأفق هناك لتقديم قضية أوسع للحقوق الإنجابية أمام الناخبين.

وفي حدث انتخابي في تامبا يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يربط بايدن انتخابات عام 2024 للوصول إلى الحقوق الإنجابية في جميع أنحاء البلاد، كما أكد أحد مساعدي الحملة لبوليتيكو ، وذكرت إن بي سي نيوز لأول مرة خطاب بايدن المخطط له.

وهاجمت حملة بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب الإجهاض في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعلن ترامب هذا الشهر أنه سيذعن لقوانين الإجهاض على مستوى الولاية.

وفي تتابع سريع، وضع عدد من القضايا على مستوى الولاية ترامب والحزب الجمهوري في موقف دفاعي بشأن هذه القضية.

وفي ولاية أريزونا، أعادت المحكمة العليا للولاية حظر الإجهاض السابق الذي أقر في عهد 1864، بينما في فلوريدا، سيدخل الحظر الشهر المقبل والذي وافقت عليه الهيئة التشريعية للولاية، حيز التنفيذ قريبا.

ويعتبر معالجة بايدن للإجهاض مهمة أيضا، حيث أظهر الكاثوليك المتدينون في كثير من الأحيان عدم ارتياحهم للقضية. وبدلا من ذلك، يعتمد بايدن بانتظام على رسل آخرين، بما في ذلك نائبة الرئيس كمالا هاريس والنساء اللواتي تأثرن بشكل مباشر، للدفاع عن حقوق الإجهاض.

وأصدرت حملته العديد من الإعلانات على غرار الشهادات التي تعرض قصص النساء الشخصية عن الإجهاض.

وقال مورغان موهر، كبير مستشاري حملة بايدن للحقوق الإنجابية، في بيان: "منذ الغاء الإجهاض كلما كانت الحقوق الإنجابية على بطاقة الاقتراع، نفوز، ولن يكون نوفمبر مختلفا". "وبينما يواصل دونالد ترامب التباهي بإطلاق هذا الحظر المتطرف والخطير، يركض الرئيس جو بايدن لاستعادة الحرية الإنجابية."

وأيدت المحكمة العليا ذات الميول المحافظة في فلوريدا هذا الشهر حظر الولاية على الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 مايو. وسينهي القانون بشكل فعال الوصول إلى الإجهاض في الجنوب الشرقي لأمريكا.