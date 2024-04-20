عقوبات أميركية تستهدف شركات عززت برنامج باكستان البالستي

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربع شركات، واحدة في بيلاروسيا وثلاثة في الصين، عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّ العقوبات طالت هذه الشركات لتورّطها في أنشطة أو معاملات أسهمت مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في جهود لتصنيع هذه المواد أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو استخدامها من قبل باكستان.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول للجهات المذكورة وحظر التعاملات معها على كافة الشركات الأميركية ومواطني الولايات المتحدة.

وقبل اشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على ثلاث شركات في الصين عملت على تزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد لإنتاج الصواريخ.

وصنفت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد"، وشركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، وشركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة" عملا "بالأمر التنفيذي 13382 لتورطها، أو محاولة المشاركة، في أنشطة أو معاملات أسهمت ماديا في انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن هذه الشركات "شكلت خطر المساهمة المادية في ذلك، بما في جهود لتصنيع هذه المواد أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان".

وعملت شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد" على توفير مواد اللحام بالنحاس، والتي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية، وفي إنتاج غرف الاحتراق.

كما عملت شركة "بكين لوه لوه" لتطوير التكنولوجيا المحدودة على توريد آلات والتي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها بواسطة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.

وتعمل شركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة"، منذ عام 2019، على توريد الألياف الزجاجية المعروفة باسم "D ‐ Glass" ونسيج الكوارتز وقماش السيليكا العالي، وكلها لها تطبيقات في أنظمة الصواريخ، بحسب الخارجية الأميركية.