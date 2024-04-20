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FILE - This combo image shows President Joe Biden, left, Jan. 5, 2024, and Republican presidential candidate former President Donald Trump, right, Jan. 19, 2024. Voters in Washington state might put former President Donald Trump over the top in his bid for the Republican presidential nomination. Trump won hundreds of delegates on Super Tuesday, putting him within reach of becoming his party's presumptive nominee. But to do so, Trump will need to win most of the delegates at stake in Washington, Georgia, Hawaii and Mississippi on Tuesday. President Joe Biden is also on the ballot in Washington. (AP Photo, File)
ترامب وبايدن

مجلة "تايم" تستبعد بايدن وترامب من قائمة "أكثر 100 شخص نفوذاً"

بالمقابلة وضعت المجلة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت وحاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم في القائمة

واشنطن - بندر الدوشي
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لم يُدرج الرئيس الأميركي جو بايدن في قائمة مجلة "تايم" لـ"أكثر 100 شخص نفوذاً" في العالم لعام 2024، بعد حصوله على هذا التصنيف خلال الثلاث السنوات الماضية.

كما لم يدرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على القائمة أيضاً في هذا العام "الانتخابي"، بينما كان كلا المرشحين الرئاسيين قد ظهرا سابقاً في نسخة عام 2020 من هذه القائمة.

وغابت نائبة الرئيس كمالا هاريس كذلك عن قائمة هذا العام، التي نشرت يوم الأربعاء وشملت قادة وفنانين ورجال أعمال ورياضيين ونشطاء وسياسيين.

وفي حين كان المرشحان الرئاسيان غائبين، كان حاكمان بارزان موجودان بالفعل وهما حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم.

حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت

وصعد كلا الحاكمين إلى الأضواء على مستوى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأشاد ترامب بأبوت لعمله على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وقال في فبراير الماضي إنه "يفكر" باختياره كنائب للرئيس.

من جهتها ذكرت مجلة "تايم" في تعريفها لأبوت إنه "على الرغم من بعض الأخطاء الصارخة.. لا يزال أحد أكثر رجال حزبه إقناعاً".

بدوره، يطمح حاكم كاليفورنيا نيوسوم للحصول على منصب أعلى بحسب بعض المراقبين.

حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم
حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم
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وقال مراقبون إن نيوسوم يمكن أن يكون خيار الحزب الديمقراطي ليحل محل بايدن إذا تنحى في المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الصيف وسط مخاوف بشأن عمره وعدم شعبيته.

ومع ذلك، نفى نيوسوم هذه الشائعات. وبينما تعرض الديمقراطيون لضغوط للبحث عن بديل لبايدن، دافع نيوسوم عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً. هذا الأمر ساعد في وضع نيوسوم، البالغ من العمر 56 عاماً، على قائمة قصيرة من المتنافسين الديمقراطيين على البيت الأبيض في عام 2028.

هذا وشملت قائمة "تايم" هذا العام شخصيات أميركية بارزة أخرى كالكاتبة جان كارول التي نجحت في مقاضاة ترامب، والمستشار الخاص جاك سميث الذي يحقق في ملفات ووثائق ترامب السرية.

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