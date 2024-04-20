مجلة "تايم" تستبعد بايدن وترامب من قائمة "أكثر 100 شخص نفوذاً"

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لم يُدرج الرئيس الأميركي جو بايدن في قائمة مجلة "تايم" لـ"أكثر 100 شخص نفوذاً" في العالم لعام 2024، بعد حصوله على هذا التصنيف خلال الثلاث السنوات الماضية.

كما لم يدرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على القائمة أيضاً في هذا العام "الانتخابي"، بينما كان كلا المرشحين الرئاسيين قد ظهرا سابقاً في نسخة عام 2020 من هذه القائمة.

وغابت نائبة الرئيس كمالا هاريس كذلك عن قائمة هذا العام، التي نشرت يوم الأربعاء وشملت قادة وفنانين ورجال أعمال ورياضيين ونشطاء وسياسيين.

وفي حين كان المرشحان الرئاسيان غائبين، كان حاكمان بارزان موجودان بالفعل وهما حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم.

وصعد كلا الحاكمين إلى الأضواء على مستوى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأشاد ترامب بأبوت لعمله على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وقال في فبراير الماضي إنه "يفكر" باختياره كنائب للرئيس.

من جهتها ذكرت مجلة "تايم" في تعريفها لأبوت إنه "على الرغم من بعض الأخطاء الصارخة.. لا يزال أحد أكثر رجال حزبه إقناعاً".

بدوره، يطمح حاكم كاليفورنيا نيوسوم للحصول على منصب أعلى بحسب بعض المراقبين.

وقال مراقبون إن نيوسوم يمكن أن يكون خيار الحزب الديمقراطي ليحل محل بايدن إذا تنحى في المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الصيف وسط مخاوف بشأن عمره وعدم شعبيته.

ومع ذلك، نفى نيوسوم هذه الشائعات. وبينما تعرض الديمقراطيون لضغوط للبحث عن بديل لبايدن، دافع نيوسوم عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً. هذا الأمر ساعد في وضع نيوسوم، البالغ من العمر 56 عاماً، على قائمة قصيرة من المتنافسين الديمقراطيين على البيت الأبيض في عام 2028.

هذا وشملت قائمة "تايم" هذا العام شخصيات أميركية بارزة أخرى كالكاتبة جان كارول التي نجحت في مقاضاة ترامب، والمستشار الخاص جاك سميث الذي يحقق في ملفات ووثائق ترامب السرية.