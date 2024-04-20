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Grunge flags illustration of three countries with conflict and political problems (cracked concrete background) | USA, China and Taiwan stock illustration
(تعبيرية)

مجلس النواب الأميركي يقر نصاً يهدف لاحتواء الصين ودعم تايوان

يرصد النص ثمانية مليارات دولار لهذا الغرض، ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يرجح أن يصوت عليه اعتباراً من الثلاثاء

العربية.نت
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أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، نصاً يهدف إلى احتواء الصين على الصعيد العسكري عبر الاستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.

ويرصد النص ثمانية مليارات دولار لهذا الغرض، ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يرجح أن يصوت عليه اعتباراً من الثلاثاء.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة، السبت، رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة في محيط الجزيرة منذ الساعة 8:15 بالتوقيت المحلي، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت الوزارة في بيان إن "17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخط الأوسط" الذي يمثل حدوداً غير رسمية بين الصين وتايوان في وسط مضيق تايوان، ولا تعترف به بكين.

وتابع البيان أن القوات المسلحة التايوانية "تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم".

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وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

ويأتي تكثيف هذه الخروقات الصينية في سياق استراتيجية يطلق عليها الخبراء اسم "المنطقة الرمادية"، وهي إستراتيجية تقوم على أعمال ترهيب لا تصل إلى حد الأعمال الحربية.

وتزايدت هذه العمليات منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 والتي تعتبر تايوان "مستقلة أساساً" بحكم الأمر الواقع، وهو ما يشكل خطّاً أحمر بالنسبة لبكين.

ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة في 20 مايو بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية في يناير، إلى تهدئة التوتر، إذ يؤيّد على غرارها اعتماد خطّ حازم حيال بكين.

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