يواكب تهديدات المستقبل.. واشنطن تبدأ ببناء أول رأس نووي حربي منذ 40 عاماً

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كشفت شهادة مجلس الشيوخ التي أدلت بها وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، ومديرة إدارة الأمن النووي الوطني جيل هروبي، أن البنتاغون يبني أول رأس حربي نووي جديد منذ 40 عاما.

وقال جرانهولم وهروبي: "ان العملية سوف تعزز متطلبات وزارة الدفاع لتعزيز الفعالية التشغيلية لقوة الغواصات الصاروخية الباليستية الأميركية".

وسيتم بناء الرأس الحربي W93 دون تجارب نووية، وسيتم استخدامه على الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات حيث تلتزم الولايات المتحدة حاليا بحظر التجارب النووية وفقا لصحيفة "واشنطن اكزامينر".

ومن المتوقع أن يكلف الرأس الحربي 19.8 مليار دولار، وصرحت الإدارة الوطنية للأمن النووي على موقعها الإلكتروني أن W93 "ستسمح للولايات المتحدة بمواكبة تهديدات الخصم المستقبلية".

وأمر مجلس الأسلحة النووية في البنتاغون والطاقة بتسريع تطوير الرأس الحربي الجديد W93.

وجاءت الخطوة لبناء الرأس الحربي بناء على طلب الجنرال تشارلز ريتشارد عندما كان قائد القيادة الاستراتيجية التي تتخذ من أوماها مقرا لها في عام 2020.

وأثار ريتشارد مخاوف بشأن "الاختراق" النووي الصيني حيث بدأت البلاد في نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات متعددة الرؤوس الحربية في ثلاثة حقول صواريخ كبيرة في غربها، حيث يقدر المسؤولون العسكريون أن الحقول يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 360 صاروخا.

وكان الرأس النووي الجديد W93 في المراحل الأولى من التصميم في مختبر لوس ألاموس الوطني منذ مايو 2022 وهو "على الطريق الصحيح" لبدء الإنتاج. ولا يزال تحديث القوة النووية على رأس أولويات البنتاغون.

ومن المتوقع أن يكون الرأس الحربي الجديد أخف من W76 وW88 الحاليين. وسيسمح بمدى صواريخ أكبر، وسيحتوي W93 أيضا على متفجرات عالية غير حساسة وسوف تؤدي إلى تحسين السلامة والأمن من أجل "معالجة التهديدات المستقبلية".

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنتاغون بتحديث خمسة أنواع من الرؤوس الحربية: وهو برنامج B61-12، وB61-13، وW88، وW87، وW80 مقابل 2.84 مليار دولار.

وسيتم بناء الطراز الأحدث B61 بحلول عام 2025 وهو قنبلة جاذبية نووية تسقطها الطائرات.