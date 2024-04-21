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فحط بسيارته وأطلق النار وسط الجموع.. فيديو وثق رعباً في تينيسي

دبي- العربية.نت
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في مشهد مرعب وكأنه من فيلم هوليوودي، ظهر شاب يرفع يده من سقف سيارته وهو يدور بها وسط حشد من الجموع ويطلق النار عشوائياً.

وفيما تناقل العديد من الأميركيين هذا المشهد، على مواقع التواصل، أعلنت شرطة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية أنها استجابت لحادث إطلاق نار جماعي قرب منتزه "أورانج ماوند"، اليوم الأحد.

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كما أفادت رئيسة شرطة ممفيس سي جيه ديفيس أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون بجروح خطيرة متأثرين بالأعيرة النارية، وفق ما نقلت شبكة ABC24.

إلا أنها عادت وأوضحت في بيان لاحق أن 2 قتلا فيما أصيب 4، واحد منهم بجروح بالغة.

إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في حفل أقيم دون تصريح في المنتزه المذكور، وحضره نحو 300 شخص.

"نبحث عن المشتبه بهم"

كما أشارت إلى أن عناصرها ما زالوا يبحثون عن المشتبه بهم، لافتة إلى أن شخصين على الأقل أطلقا النار. وحثت كل من يعرف أي معلومات عن حادث إطلاق النار الاتصال بمركزها.

يشار إلى أن هذا الحادث يعد واحداً من أكبر عمليات إطلاق النار الجماعية في تاريخ ممفيس.

وسبق لعدة ولايات أميركية أن شهدت خلال الفترة الماضية حوادث إطلاق نار سواء داخل مدارس أو مستشفيات أو محلات تجارية، وغالباً ما كانت تستبعد شبهة الإرهاب عنها.

إلا أن تلك الحوادث وضعت شركات بيع الأسلحة الفردية والقوانين التي ترعاها تحت وابل الانتقادات، وسط مطالبات بوضع ضوابط لبيع السلاح في البلاد.

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