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مصير تيك توك في يد الكونغرس الأميركي
تعبيرية
تيك توك

النواب الأميركي يقر تشريعا قد يحظر تيك توك في الولايات المتحدة

سيكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وقد تحاول الطعن على القانون في المحاكم

واشنطن - (أ ب)
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أقر مجلس النواب الأميركي السبت تشريعا من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ومقرها الصين ببيع حصته في غضون عام، لكن لا يتوقع أن يختفي التطبيق قريبا.

قرار النواب الجمهوريين في مجلس النواب بدخول تيك توك ضمن قرارات تتعلق بحزمة مساعدات أجنبية أكبر، وهي أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن لموافقة الكونغرس عليها من أجل أوكرانيا وروسيا، سرع الحظر بعد أن وصلت مسودة سابقة من القرار نفسه لطريق مسدود في مجلس الشيوخ.

كان قرار منفصل بمهلة 6 أشهر قد مرر في مجلس النواب في مارس/ آذار بأغلبية من الحزبين بينما يتشارك الديمقراطيون والجمهوريون مخاوف الأمن القومي من الشركة الصينية مالكة تيك توك.

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سيذهب التشريع المعدل الآن إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أسفرت عن تسوية.

حتى إذا تحولت مسودة التشريع لقانون، سيكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وعلى الأرجح ستحاول الطعن على القانون في المحاكم، مجادلة بأنه يحرم ملايين من مستخدميها من حقوقهم المكفولة بالتعديل الأول للدستور.

حشدت الشركة بقوة ضد التشريع، ودفعت 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق للإعراب عن معارضتهم.

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