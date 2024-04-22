بأقرب وقت.. بايدن يعد زيلينسكي بمساعدات عسكرية جديدة مهمة

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتخصيص الولايات المتحدة قريبا حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا.

كما أكد أن واشنطن ستسارع بتزويد كييف بالأسلحة الدفاعية اللازمة.

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وأمس الأحد، صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار سيوجه رسالة قوية إلى الكرملين، مفادها أن الولايات المتحدة ستظل مع كييف.

كما حث زيلينسكي خلال مقابلة على شبكة "إن بي سي" واشنطن مجدداً على الإسراع في إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ والمضي قدما في التسليم الفعلي للأسلحة، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة طويلة المدى التي وصفها بأنها أولويات، وفق رويترز.

نقص الذخيرة

وواجهت أوكرانيا التي تعاني من نقص في الذخيرة، مؤخرا صعوبات على جبهتها الشرقية في مواجهة الهجوم الروسي.

لكنها حصلت على دفعة إلى الأمام نهاية الأسبوع عندما أقر مجلس النواب الأميركي خطة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار بعد مفاوضات مطوّلة.

60.84 مليار دولار

وأقر مجلس النواب الأميركي مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.84 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الديمقراطية على مشروع القانون، بعد أن أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين ثم يرفعه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

يذكر أنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقفت واشنطن إلى جانب كييف ودعمتها بوجه موسكو، بالأموال والأسلحة والمساعدات.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً في حماس النواب الجمهوريين لدعم أوكرانيا، وربطوا تلك المساعدات باتفاق مع إدارة بايدن بضبط الحدود مع المكسيك وتدفق المهاجرين.