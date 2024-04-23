بيلوسي تصف نتنياهو بـ"عقبة أمام السلام ".. وتدعوه للاستقالة

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دعت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، هذا الأسبوع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنحي بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر، وهاجمته باعتباره "عقبة" أمام السلام، وهي نقطة أخرى لتكشف الصدع المتزايد بين الديمقراطيين ورئيس حكومة إسرائيل.

وانتقدت بيلوسي نتنياهو في مقابلة مع "RTÉ" الإخباري، يوم الاثنين، بسبب الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم المفاجئ الذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص بما في ذلك 33 أميركيا. وقالت بيلوسي للبرنامج الإخباري "استقال رجل استخباراته، ويجب عليه أن يستقيل".

واستقال أهارون هاليفا، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، يوم الاثنين، قائلا إن إدارته "لم ترق إلى مستوى المهمة التي عهد إلينا بها، وسأحمل الألم الرهيب للحرب معي إلى الأبد".

ولم تتردد بيلوسي، البالغة من العمر 84 عاما، عندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن نتنياهو كان "عقبة" أمام السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت "أوه، لقد كان كذلك لسنوات، ولا أعرف ما إذا كان خائفا من السلام، أو غير قادر على السلام، أو لا يريد السلام فقط. لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين، لقد كان مشكلة".

وتعكس هجمات بيلوسي على نتنياهو خطاب 14 مارس من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، حيث قال ديمقراطي بروكلين إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".

وفي ذلك الوقت، أشادت بيلوسي بتصريحات شومر القوية باعتبارها "عملا شجاعا، وعملا من أعمال الحب لإسرائيل".

ومع ذلك، كانت بيلوسي مصرة يوم الاثنين على أن إسرائيل "صديقة"، وأنه "كان من مصلحتنا الأمنية القومية" دعم حليف الولايات المتحدة الرئيسي.

وأكدت رئيسة مجلس النواب أن ما أسمته "هياج" حماس الدموي "كان عملا من أعمال الوحشية القاسية".

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تخويف القاعدة الديمقراطية، وأثارت مخاوف بين المطلعين على الحزب من أنها يمكن أن تكلف جو بايدن الولايات الرئيسية في 5 نوفمبر.

كما أشادت بيلوسي برئيس مجلس النواب مايك جونسون لتحديه الجمهوريين الانعزاليين من خلال إقرار حزم المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.