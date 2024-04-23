ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي

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شن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، هجوماً على منافسه في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن الذي حمَّله مسؤولية التوترات في الجامعات الأميركية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهاجمه بسبب مواقفه من النزاع.

وفي تصريحات أدلى بها قبل دخوله المحكمة اليوم في نيويورك، قال ترامب عن بايدن "إنه ليس صديقاً لإسرائيل، هذا أمر مؤكد، وهو ليس صديقاً للعالم العربي أيضاً".

هذا وتُعقد جلسة الاستماع لترامب اليوم غداة سماع هيئة المحلفين المرافعات الافتتاحية في قضية دفع المرشح الجمهوري أموالاً لشراء صمت ستورمي دانيلز بعد أن وضعه ممثلو الادعاء في قلب مؤامرة إجرامية يصر محاموه على أنه "بريء منها".

وهذه القضية هي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق وتهدد مساعيه للعودة الى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر، نظراً لأنه مضطر لحضور الجلسات بدل تخصيص كامل وقته المتاح لحملته الانتخابية.

هذا واتهم ممثلو الادعاء الثلاثاء ترامب بانتهاك أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي الذي يرأس محاكمته في ما يعرف بقضية "المال الخفي" لمنعه من ترهيب الشهود.

وقال المدعي العام كريس كونروي للقاضي خوان ميرشان في جلسة استماع عُقدت لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجاز الرئيس السابق بتهمة ازدراء المحكمة "إن هجماته على الشهود تنتهك الأمر بوضوح".

وقال كونروي: "إنه مطلع على الأمر القضائي، ويعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك في أي حال.. إن عصيانه للأمر القضائي متعمد، إنه يفعل ذلك عن قصد".

ويخضع ترامب لأمر حظر نشر جزئي فرضه القاضي خوان ميرشان لمنعه من مهاجمة الشهود والمدعين العامين وأقارب موظفي المحكمة في العلن.

لكن ذلك لم يمنعه من أن ينشر عبر منصته للتواصل الاجتماعي، تعليقات عن كوهين ودانيلز وأن يتعرض لهما بقوله إنهما "فاسدان كلفا بلادنا غالياً بأكاذيبهما وافتراءاتهما".

ويتُهم ترامب البالغ 77 عاما بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة تعود للعام 2006 كان من الممكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.