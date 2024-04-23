لمنع إقالته.. ترامب يعلن دعمه لرئيس مجلس النواب
تحركات من قبل المتشددين الجمهوريين للإطاحة بمايك جونسون
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كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعمه لمايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، الذي لا يزال يواجه تهديدًا لمطرقته من المتشددين في الحزب الجمهوري.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تهدد فيه النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين حليفة ترامب موقف جونسون على الرغم من قول الرئيس السابق في وقت سابق من هذا الشهر إنه يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب.
وقال ترامب: "حسنا، انظر، لدينا أغلبية بواحد، حسنا؟ ليس الأمر كما لو أنه يستطيع أن يفعل ما يريد القيام به. أعتقد أنه شخص جيد جدا كما تعلمون، لقد وقف معي بقوة"، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة يوم الاثنين. وتابع ترمب "أعتقد أنه يحاول جاهدا."
ويمكن أن تساعد تعليقات ترامب في درء تمرد المحافظين ضد جونسون، حيث تواصل جرين استهدافه واتهمته بدعم أولويات الديمقراطيين.
وقال كبار الجمهوريين والمقربين من ترامب إنهم يخشون أن يكون اقتراح إعفاء جونسون ضارًا جدا في انتخابات نوفمبر.
وتعرض جونسون لانتقادات من المتشددين في الحزب الجمهوري بسبب تعامله مع المخصصات المالية وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) وطرح التمويل لأوكرانيا للتصويت، لكنه تلقى الثناء من جزء كبير من مؤتمره الذين يجادلون بأنه أظهر القيادة.
وعلى الرغم من الاختلاف مع ترامب بشأن سياسات معينة، كان جونسون حليفًا رئيسيًا للرئيس السابق، حيث لعب دورًا كبيرًا في الدفاع عن عزله وصياغة ملخص صديق لا يصادق على نتائج انتخابات عام 2020.
واختارت غرين عدم المضي قدمًا في فرض التصويت على قرارها بتجريده من مطرقته، حيث ذكر بعض المحافظين أنها تفقد الزخم، مشيرين إلى أنه لم يتبق سوى القليل من الأولويات التشريعية التي يتعين معالجتها قبل نهاية هذا الكونغرس.
وإذا ضغطت الزناد، قال عدد كبير من الديمقراطيين إنهم سيصوتون لإنقاذ جونسون.
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