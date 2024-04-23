اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A view of the U.S. Capitol dome, as Congress faces a deadline on Friday, March 22, to extend funding or face a partial shutdown of the federal government, in Washington, D.C., U.S., March 21, 2024. (Reuters)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية)

مجلس الشيوخ الأميركي يعتزم تمرير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

سيناقش مجلس الشيوخ حزمة من 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، يوفر أحدها 61 مليار دولار لأوكرانيا بينما يقدم مشروعا آخر 26 مليار دولار لإسرائيل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي بسهولة، اليوم الثلاثاء، على تقديم مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعد أن أنهى مجلس النواب فجأة جموداً دام شهوراً، ووافق على المساعدات في جلسة نادرة يوم السبت.

ترامب يواجه تهمة ازدراء المحكمة بسبب تعليقاته على الشهود أميركا محاكمة ترامب ترامب يواجه تهمة ازدراء المحكمة بسبب تعليقاته على الشهود

وسيناقش مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، حزمة من 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، الأول يوفر 61 مليار دولار لأوكرانيا، والثاني يقدم 26 مليار دولار لإسرائيل، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والرابع يشمل فرض حظر محتمل على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على إيران.

مادة اعلانية

وقد يمرر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الحزمة في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء لتتوجه إلى البيت الأبيض حيث تعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالتوقيع عليها سريعاً لتصبح قانوناً.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام شحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في غضون أيام مما يعطي قواتها دفعة معنوية في قتال القوات الروسية.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط