استطلاع .. ترامب يتقدم على بايدن في 6 ولايات متأرجحة

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كشف استطلاع جديد تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ 6 نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن في ولايات تعد ساحة المعركة الرئيسية التي من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر الرئاسية، وفقا للنتائج التي نشرت، اليوم الأربعاء.

ووجد استطلاع بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت أن ترامب حصل على دعم بنسبة 49% في الولايات المتأرجحة، مقابل نسبة 43% لبايدن.

واحتل الرئيس السابق الصدارة في 6 من 7 ولايات متأرجحة وهي: ويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا. ووجد الاستطلاع أن بايدن كان متقدما بنقطتين في ميشيغان.

وفي ويسكونسن وبنسلفانيا، كانت الهوامش بين الجانبين ضيقة أيضا، وأظهر الاستطلاع أن بايدن يعاني من عجز كبير في نيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا. وأعرب المستجيبون عن قلقهم بشأن الاقتصاد.

وقال 18% فقط إن التضخم يتحسن، في حين أكد أكثر من النصف - 55% - أن التضخم يزداد سوءا، وفقا للاستطلاع.

ووجد الاستطلاع أن الجزء الأكبر من المستجيبين، حوالي 36%، اعتبر أن معدل الوظائف الجديدة يزداد سوءا، في حين ذهب 32% إلى أن المعدل لم يتدهور.

وأعرب المشاركون عن أهمية الموقف من الإجهاض في انتخابات هذا العام.

وأشار أكثر من النصف، 52%، إلى أن الموقف من الإجهاض "مهم للغاية" عند تحديد من سيصوتون له في نوفمبر. وفي المقابل ذكر أقل من 25% إن الموقف من الإجهاض ليس عاملا مهما في التصويت.

وأوضح المستجيبون أنهم يثقون في بايدن أكثر من ترامب عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البرامج الفيدرالية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.