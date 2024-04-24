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FILE - This combo image shows President Joe Biden, left, Jan. 5, 2024, and Republican presidential candidate former President Donald Trump, right, Jan. 19, 2024. Voters in Washington state might put former President Donald Trump over the top in his bid for the Republican presidential nomination. Trump won hundreds of delegates on Super Tuesday, putting him within reach of becoming his party's presumptive nominee. But to do so, Trump will need to win most of the delegates at stake in Washington, Georgia, Hawaii and Mississippi on Tuesday. President Joe Biden is also on the ballot in Washington. (AP Photo, File)
ترامب وبايدن
الانتخابات الأميركية

استطلاع .. ترامب يتقدم على بايدن في 6 ولايات متأرجحة

الاستطلاع أظهر تقدم بايدن في ميتشغان بنقطتين

بندرالدوشي - واشنطن 
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كشف استطلاع جديد تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ 6 نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن في ولايات تعد ساحة المعركة الرئيسية التي من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر الرئاسية، وفقا للنتائج التي نشرت، اليوم الأربعاء.

ووجد استطلاع بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت أن ترامب حصل على دعم بنسبة 49% في الولايات المتأرجحة، مقابل نسبة 43% لبايدن.

واحتل الرئيس السابق الصدارة في 6 من 7 ولايات متأرجحة وهي: ويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا. ووجد الاستطلاع أن بايدن كان متقدما بنقطتين في ميشيغان.

وفي ويسكونسن وبنسلفانيا، كانت الهوامش بين الجانبين ضيقة أيضا، وأظهر الاستطلاع أن بايدن يعاني من عجز كبير في نيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا. وأعرب المستجيبون عن قلقهم بشأن الاقتصاد.

وقال 18% فقط إن التضخم يتحسن، في حين أكد أكثر من النصف - 55% - أن التضخم يزداد سوءا، وفقا للاستطلاع.

ووجد الاستطلاع أن الجزء الأكبر من المستجيبين، حوالي 36%، اعتبر أن معدل الوظائف الجديدة يزداد سوءا، في حين ذهب 32% إلى أن المعدل لم يتدهور.

وأعرب المشاركون عن أهمية الموقف من الإجهاض في انتخابات هذا العام.

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وأشار أكثر من النصف، 52%، إلى أن الموقف من الإجهاض "مهم للغاية" عند تحديد من سيصوتون له في نوفمبر. وفي المقابل ذكر أقل من 25% إن الموقف من الإجهاض ليس عاملا مهما في التصويت.

وأوضح المستجيبون أنهم يثقون في بايدن أكثر من ترامب عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البرامج الفيدرالية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

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