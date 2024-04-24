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This handout photo taken on July 29, 2017 and provided by South Korean Defence Ministry in Seoul shows US Army Tactical Missile System (ATACMS) firing a missile into the East Sea from an undisclosed location on South Korea's east coast during a South Korea-US joint missile drill aimed to counter North Korea’s ICBM test. North Korean leader Kim Jong-Un said Pyongyang's latest test of an intercontinental ballistic missile confirmed all the US mainland was within striking range, state media reported on July 29.
صواريخ ATACMS (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بوليتيكو: أميركا أرسلت صواريخ بعيدة المدى سراً إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني استخدم هذه الصواريخ لضرب خطوط الروس العسكرية

واشنطن - بندر الدوشي 
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كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت سراً الشهر الماضي صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى في الحرب المستمرة منذ عامين مع روسيا، وقد استخدمتها كييف بالفعل مرتين للضرب في عمق الخطوط الروسية، وفقاً لموقع "بوليتكو".

وفي مارس الماضي، وافقت الولايات المتحدة على نقل عدد من أنظمة الصواريخ التكتيكية بمدى يصل إلى 200 ميل للجيش الأوكراني، كما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن واثنين من المسؤولين الأميركيين، مما سمح للقوات الأوكرانية بتعريض المزيد من الأهداف الروسية للخطر داخل الأراضي ذات السيادة الأوكرانية.

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وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الإدارة ستدرج صواريخ ATACMS إضافية طويلة المدى في حزمة جديدة بقيمة مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف وافق عليها بايدن، اليوم الأربعاء.

وينهي توفير النسخة طويلة المدى من ATACMS جدالاً طويلاً حيث طالبت أوكرانيا لسنوات بهذا السلاح، مما أدى لتوتر العلاقات بين واشنطن وكييف.

وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا النسخة متوسطة المدى من هذه الصاروخ في أكتوبر، لكن كييف واصلت الضغط من أجل حصول على المزيد من هذا السلاح الذي من شأنه أن يسمح لها بالضرب خلف خطوط روسيا.

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