طريق ترامب للبيت الأبيض أسهل من بايدن.. وولاية قد تقضي على أحلامه

دقيقتان للقراءة

ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا ونيفادا وأريزونا ونورث كارولينا.. هذه الولايات المتأرجحة التي ستحدد من هو الرئيس المقبل للعام 2024، وبالعودة إلى استطلاعات الرأي فإن الطريق للفوز بالرئاسة أسهل على دونالد ترامب من جو بايدن.

وبعد ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر من 5 نوفمبر، أخبر المستشار الديمقراطي دوج سوسنيك موقع "أكسيوس" Axios أنه في حين أن أيا من المرشحين يمكن أن يفوز، فإن الرئيس بايدن لديه طريق صعب وأكثر صرامة للحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي من ترامب، وذلك لثلاثة أسباب: