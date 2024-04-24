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دونالد ترامب و جو بايدن - تعبيرية - خاص العربية نت
الرئيسان السابق ترامب والحالي بايدن
الانتخابات الأميركية

طريق ترامب للبيت الأبيض أسهل من بايدن.. وولاية قد تقضي على أحلامه

خبير ديمقراطي يؤكد أن الإجهاض في أريزونا يرفع من حظوظ بايدن للفوز بالولاية

واشنطن - بندر الدوشي
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ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا ونيفادا وأريزونا ونورث كارولينا.. هذه الولايات المتأرجحة التي ستحدد من هو الرئيس المقبل للعام 2024، وبالعودة إلى استطلاعات الرأي فإن الطريق للفوز بالرئاسة أسهل على دونالد ترامب من جو بايدن.

وبعد ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر من 5 نوفمبر، أخبر المستشار الديمقراطي دوج سوسنيك موقع "أكسيوس" Axios أنه في حين أن أيا من المرشحين يمكن أن يفوز، فإن الرئيس بايدن لديه طريق صعب وأكثر صرامة للحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي من ترامب، وذلك لثلاثة أسباب:

بايدن وترامب (فرانس برس)
بايدن وترامب (فرانس برس)

أولا..

ثانيا..

ثالثا..

وتعود انتصارات بايدن عام 2020 في ولايات الحزام الشمسي، وهي أريزونا ونيفادا وجورجيا، بسبب دعمه الساحق من الناخبين الشباب وغير البيض. لكن تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن عانى من تآكل كبير مع هؤلاء الناخبين خلال فترة رئاسته.

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ويرسم سوسنيك -حرفيًا- سيناريوهات مختلفة للطريق إلى 270 لبايدن والرئيس السابق ترامب في مقال افتتاحي تفاعلي في "نيويورك تايمز" New York Times، ويحذر الديمقراطيين من مينيسوتا قائلا:

"تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن بايدن يتقدم بفارق ضئيل في ولاية مينيسوتا، وهي الولاية التي تصوت عادة للديمقراطيين لمنصب الرئيس. وفي حين أنه من الممكن حسابيًا أن يفوز بايدن من دون الفوز بولاية مينيسوتا، فمن غير المرجح أن يتم انتخابه إذا لم يتمكن من الفوز بولاية مينيسوتا" هذه الولاية الديمقراطية تقليديا".

وختم قائلا: "يُظهر تحليلي لتاريخ الناخبين واستطلاعات الرأي خريطة تفضل حاليًا ترامب، على الرغم من أن قيود الإجهاض الجديدة في أريزونا تعمل على تحسين فرص السيد بايدن".

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