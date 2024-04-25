البنتاغون: بدأنا بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد، يوم الخميس، للصحافيين "أؤكد أن سفنا حربية أميركية... بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر".

سفن عسكرية أو مدنية

ومن شأن هذه المنصة المؤقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.

فيما قال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حربا.

لكن جنودا أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضا.

توزيع المساعدات

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع، على ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطرة جدا ناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، ويحتاج سكانه إلى مساعدات للاستمرار.