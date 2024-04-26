اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بايدن وترامب وجها لوجه في الانتخابات الرئاسية (فرانس برس
الانتخابات الأميركية

بايدن: أنا مستعد لمناظرة مع ترامب.. ولا أعرف متى؟

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة فى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قال الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن أنه مستعد لمناظرة منافسه الجمهوري لكنه لم يحدد الموعد.

وأكد سيد البيت الأبيض خلال مقابلة اليوم الجمعة استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

طريق ترامب للبيت الأبيض أسهل من بايدن.. وولاية قد تقضي على أحلامه أميركا الانتخابات الأميركية طريق ترامب للبيت الأبيض أسهل من بايدن.. وولاية قد تقضي على أحلامه
مادة اعلانية

وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، رفض دونالد ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب.

لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وفي مارس الماضي، دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة "في أي وقت وفي أي مكان"، وتحت إدارة لجنة المناظرات التي وصفها بالفاسدة.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدًا لأميركا والشعب الأميركي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرات في أي وقت وفي أي مكان!".

كما أوضح أنه "يمكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية الفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD). وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!".

وأصبح ترامب المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي من السباق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تحذيرات أممية من عواقب كارثية حال اقتحام "الدعم السريع" لمدينة الفاشر تحذيرات أممية من عواقب كارثية حال اقتحام "الدعم السريع" لمدينة الفاشر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط