هل يتدخل الحرس الوطني؟.. جدل جمهوري بشأن تظاهرات الجامعات الأميركية

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جادل السيناتور الأميركي ميتش ماكونيل يوم الخميس ضد إرسال الحرس الوطني لمواجهة المتظاهرين في حرم الجامعات ضد سياسة واشنطن في غزة، قائلا إنه يريد إعطاء رؤساء الجامعات المزيد من الوقت لحل هذه المسألة.

وقال الزعيم الجمهوري عن الاحتجاجات التي تسببت في الاضطرابات في حرم الجامعات الأميركية: "ما يجب أن يحدث، على الأقل في البداية، هو أن رؤساء الجامعات بحاجة إلى السيطرة على الوضع، والسماح بحرية التعبير، والتراجع عن معاداة السامية".

محادثة مدنية

كما تابع ماكونيل خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة": "اعتقدت أن معاداة السامية قد ذهبت إلى حد كبير من هذا البلد، لكننا رأينا عددا من الشباب المعادين للسامية"، مضيفاً "لماذا لا يجلسون جميعا ويجرون محادثة مدنية بدلا من محاولة السيطرة على الحديث؟ وأعتقد أن خط الدفاع الأول هو رؤساء الجامعات هؤلاء".

وعندما تم الضغط عليه بشأن ما إذا كان يتفق مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وغيره من الجمهوريين الذين طالبوا بإرسال قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، أشار ماكونيل إلى أنه، على الأقل في الوقت الحالي، سيكون من الأفضل لقادة الجامعات التعامل مع المتظاهرين.

كما قال ماكونيل: "دعونا نرى ما إذا كان بإمكان رؤساء الجامعات هؤلاء السيطرة على الوضع". "يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك." المناقشة المدنية هي ما يفترض أن يكون عليه التعليم الجامعي. سأكون مهتما بسماع الأشخاص المعادين للسامية يشرحون مبرر هذا النوع من الكلام."

مدينة من الخيام في جامعة كولومبيا

وأقام المتظاهرون المناهضون لإسرائيل في حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن مدينة خيام، ما منع الإداريين إلى الحد من الوصول إلى مقراتهم وإجبار الطلاب على إنهاء الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد".

ويواجه المتظاهرون موعدا نهائيا في وقت مبكر من صباح الجمعة للتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الجامعة لإخلاء الحديقة التي احتلوها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مايك جونسون بعد زيارة الجامعة يوم الأربعاء: "أعتزم الاتصال بالرئيس بايدن بعد مغادرتنا هنا ومشاركته ما رأيناه بأعيننا ومطالبته باتخاذ إجراء".

كما أضاف رئيس مجلس النواب: "إذا لم يتم احتواء هذا بسرعة، وإذا لم يتم إيقاف هذه التهديدات والتخويف - فهناك وقت مناسب للحرس الوطني".

وردد المشرعون الجمهوريون الآخرون نفس رغبات جونسون.

"أرسلوا الحرس الوطني"

وطالب السيناتور الجمهوري جوش هاولي بإرسال الحرس الوطني وقال "أرسلوا الحرس الوطني لحماية الطلاب اليهود"، مشيرا إلى المتظاهرين باسم "جهاديي البوجي".

من جهته دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى إرسال الحرس الوطني لحماية الطلاب اليهود مثلما فعل أيزنهاور لحماية الطلاب السود من الفصل العنصري الديمقراطي".

واندلعت العديد من الاحتجاجات المستوحاة من جامعة كولومبيا في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة تكساس في أوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا.

أما في تكساس، قال حاكمها جريج أبوت يوم الأربعاء إن الحرس الوطني في تكساس "على دراية ومستعد" للرد على الاحتجاجات في جامعة أوستن، ولكن لم يتم إرسال رجال الحرس في نهاية المطاف.