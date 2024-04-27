أميركا: بلينكن سيبحث في السعودية جهود وقف النار في غزة

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قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش خلال زيارته للسعودية يومي الاثنين والثلاثاء جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت الوزارة أن بلينكن سيبحث أيضا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان استمرار هذه الزيادة.

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كما سيؤكد بلينكن أهمية منع توسع الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب البيان.

وسيشارك وزير الخارجية الأميركي خلال الزيارة في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي، كما سيحضر الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية.