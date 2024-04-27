ترامب سجين قاعة المحكمة.. وبايدن متفائل يضحك في سره

3 دقائق للقراءة

يبدو أن الأسابيع القليلة الماضية، قدمت جرعة تفاؤل وثقة للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بينما انشغل خصمه اللدود دونالد ترامب بجلسات المحاكمة المتتالية، التي شغلته عن الحلات الانتخابية.

فعلى مدار الفترة الماضية، أعرب بايدن سرًا عن ثقته في أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر، حسب ما كشف ثلاثة أشخاص مطلعين .

كما أوضحوا أن هذا التحول في مزاج بايدن أتى جزئيًا بسبب استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت أنه تقدم نسبياً على ترامب، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي"

لكنهم أضافوا أن هذا التفاؤل عززته أيضًا زياراته المتكررة إلى الولايات التي تشهد منافسة، خاصة بعد أن أكد له مستشارو حملته أن عدد المكاتب الانتخابية التي تم فتحها يتزايد، فضلا عن ارتفاع التبرعات.

سجين قاعات المحكمة

وفيما سعى بايدن هذا الأسبوع لشغل الساحة بين تنقلات رسمية ومهرجانات انتخابية ولقاءات لجمع التمويل، وجد خصمه نفسه ملزما بحضور جلسات محاكمته الجنائية في قضية تزوير وثائق محاسبية بهدف إخفاء مبلغ تلقته ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيبلز للتستر على علاقة تقول إنه أقامها معها، قبل انتخابات نوفمبر 2016.

إذ وجد قطب العقارات البالغ 77 عاما والمتهم في عدة قضايا أخرى، نفسه مضطرا للجلوس كل يوم اثنين وثلاثاء وخميس وجمعة على مدى عدة أسابيع في قاعة المحكمة في نيويورك، ما يعيق إلى حد كبير حملته لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

أما اليوم الوحيد الذي لا يمثل فيه أمام القاضي، ألا وهو الأربعاء، فأمضاه ترامب بلعب الغولف، حسب ما زعم فريق حملة الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما.

فيما قال بايدن متهكما الخميس خلال لقاء مع مانحين نظّم في منزل الممثل مايكل دوغلاس بشمال نيويورك، "لم يتسنّ لي متابعة الجلسات".

تقدم لترامب!

لكن رغم كل تلك المعطيات، لا يبدو أن هذا الأسبوع كان إيجابيا بشكل مطلق للرئيس الديموقراطي.

إذ صدرت الأربعاء نتائج استطلاع للرأي لوكالة بلومبرغ نيوز ومعهد مورنينغ كونسالت، أظهرت تقدما لترامب في عدد من الولايات الأساسية، فيما نشرت الخميس بيانات اقتصادية كانت أسوأ من التوقعات.

كذلك، عادت التساؤلات حول سنّه إلى الظهور مع تغيير في روتينه.

حذاء رياضي وسلم قصير

فبعد أن كان يتوجه بمفرده، إلى المروحية "مارين وان" المتوقفة على عشب حديقة البيت الأبيض، ويسير بمفرده أيضا عند عودته، أمام كاميرات المصورين، بات في الآونة الأخيرة يقطع مسافة عشرات الأمتار هذه محاطا بالمساعدين.

فيما ألمح بعض مستشاريه إلى أنهم يفضلون أن يسير بين مجموعة لتحويل الانتباه عن مشيته التي تبدو أكثر تصلبا من قبل.

وهذا ليس أول ترتيب من نوعه. فبعد سقوطه مرارا في العلن، بات بايدن يفضل الصعود إلى طائرته عبر أقصر سلّم.

كما شوهد أيضا في الآونة الأخيرة ينتعل حذاء رياضيا وليس حذاء رسميا.

أجوبة معدة بعناية

بينما بات بايدن يردّ على الأسئلة حول شعبيته وسنّه بأجوبة معدة بعناية.

ففي ما يتعلق باستطلاعات الرأي، يأخذ باستمرار على الصحافة تجاهلها تلك المؤيدة له، مثل استطلاع لشبكة إن بي آر ومعهد ماريست صدر هذا الاسبوع وأظهر أنه متقدم على ترامب في نوايا الأصوات على المستوى الوطني.

وخلال اللقاء مع المانحين في منزل مايكل دوغلاس، ذكّر بأن الممثل لعب دور بنجامين فرانكلين في مسلسل تلفزيوني، وعلق ممازحا بشأن أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة والذي توفي عام 1790 "عرفته جيدا، لم يكن يكبرني سوى بحوالى سنتين"، للسخرية من منتقدي عمره!