فيديو لطالب شارك باحتجاجات جامعات أميركا يورطه.. ما القصة؟

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وسط الاحتجاجات التي عمت العديد من الجامعات في الولايات المتحدة، تضامناً مع قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، أعرب بعض الطلاب اليهود عن اعتقادهم بأن التظاهرات انحرفت إلى معاداة السامية وجعلتهم يخشون دخول الحرم الجامعي، لاسيما في كولومبيا.

أتى ذلك، بعدما سلط الضوء على فيديو قديم لأحد الطلاب المتظاهرين، ويدعى خيماني جيمس، قال فيه إن "الصهاينة لا يستحقون الحياة".

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Earlier today, antisemitic scum Khymani James was kicked out of Columbia after his murderous rant targeting Jews went viral on social media. pic.twitter.com/I1IePQseIF — StopAntisemitism (@StopAntisemites) April 27, 2024

وعلى الرغم من أن الفيديو الذي نشر على إنستغرام يعود إلى يناير الماضي، إلا أنه حظي باهتمام كبير، لاسيما أن جيمس عمل كمتحدث باسم المخيم المؤيد للفلسطينيين في حرم الجامعة، وكعضو لإلغاء الفصل العنصري، حسب ما أفادت "أسشييتد برس".

ما دفع الطالب أمام موجة الانتقادات، لاسيما من قبل طلاب وناشطين يهود على مواقع التواصل، إلى الاعتذار.

"ما قلته كان خطأ"

وقال في بيان "ما قلته كان خطأ.. كل فرد في مجتمعنا يستحق أن يشعر بالأمان دون أي مؤهلات".

بينما أكد منظمو الاحتجاج أن تعليقات جيمس لا تعكس قيمهم، رافضين وصف مستوى مشاركته أو موقعه في المظاهرات.

أما الجامعة فمنعته من دخول حرمها، حسب ما أكد متحدث باسم جامعة كولومبيا.

وكانت "كولمبيا" من أولى الجامعات التي شهدت الحراك الطلابي منذ مطلع الأسبوع، والذي لا يزال مستمرا، وسط مفاوضات بين الإدارة الطلاب لرفع المخيم دون جدوى.

يشار إلى أنه مع تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة، طالب الطلاب المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد الجامعات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد في الصراع وتغذي الحرب.

وكان عدد القتلى المدنيين في القطاع الفلسطيني ارتفع اليوم السبت إلى 34388 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، أما عدد المصابين فبلغ 77437.