مكالمة محمومة.. تفاصيل ثامن أيام محاكمة ترامب حول "أموال الصمت"

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اختتم الأسبوع الأول من المرافعات في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجنائية بشأن الأموال غير المشروعة، في وقت مبكر، اليوم السبت، بعد أن استمع المحلفون إلى شهادة شهود، من بينهم مساعدة ترامب منذ فترة طويلة، رونا غراف، التي شاركت تفاصيل 34 عامًا من عملها في منظومة الرئيس السابق.

وقالت إن لديها "تذكرا غامضا" بشأن تواجد النجمة الإباحية "ستورمي دانيلز" في برج ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، اختتم ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لصحيفة التابلويد، أيامه الأربعة على منصة الشهود، حيث بحث في ترتيبات "القبض والقتل" مع الرئيس السابق.

وكان الشاهد الأخير لهذا الأسبوع هو غاري فارو، المدير الإداري الذي عمل في البنك الذي استخدمه مايكل كوهين لترتيب الدفع لستورمي دانيلز - وهي الصفقة التي تقع في قلب قضية المدعي العام.

ولن تنعقد المحكمة يوم الاثنين، مما يعني أن الشهادة ستستأنف، صباح الثلاثاء.

وإليكم فيما يلي أهم ما تم استنتاجه من اليوم الثامن من محاكمة ترامب بشأن أمواله السرية،

قضى ديفيد بيكر، الناشر السابق لـ National Enquirer، الجزء الأكبر من ثلاثة أيام على منصة الشهود، في شرح الأعمال الداخلية له وشرح بالتفصيل ترتيبات القبض على دونالد ترامب ومايكل كوهين.

وسعى محامي الدفاع إلى تطبيع الإجراءات التي اتخذها بيكر نيابة عن ترامب، ووصفها بأنها "إجراءات التشغيل القياسية" وحاول إظهار أن بيكر كان مهتمًا ببيع المجلات أكثر من اهتمامه بحماية ترامب.

ورفض المدعون هذه الادعاءات، وانتزعوا شهادة من بيكر لإظهار أنه ضلل محاميه حول كيفية تآمره هو وكوهين "لإخفاء" عقد شركته مع كارين ماكدوغال، التي عرفت قصتها عن علاقتها المزعومة مع ترامب وقتلها.

وشهد بيكر قائلاً: "كان الغرض الفعلي هو الحصول على حقوق القصة مدى الحياة حتى لا يتم نشرها".

حاول إميل بوف، محامي ترامب، إحداث ثغرات في شهادة بيكر، وشكك في اتساق تصريحاته من منصة الشهود، لكن بيكر رد قائلاً: "أعرف ما هي الحقيقة. أعرف بالضبط ما قيل".

"حارسة البوابة"

أما رونا غراف، "حارسة بوابة" ترامب، الصامدة على موقفها طيلة 34 عامًا، وكانت من أسباب وصول دونالد ترامب من قطب العقارات في نيويورك إلى نجم تلفزيوني إلى رئيس للولايات المتحدة.

وكان مكتبها في برج ترامب يقع "بجوار مكتبه مباشرة"، وكانت تحافظ على اتصالاته ومواعيده، وبذلك تكون قد رأت كل شيء، بما في ذلك، ذات يوم، ستورمي دانيلز.

وشهدت غراف قائلة: "لدي ذكريات غامضة عن رؤيتها في منطقة الاستقبال في الطابق 26" من برج ترامب.

وشهدت غراف كيف كانت مسؤولة عن تحديث قائمة جهات الاتصال الخاصة بالشركة، والتي تضمنت إدخالات لماكدوغال ودانيلز.

وأثناء الاستجواب، حصلت محامية الدفاع سوزان نيكولز على ردود من غراف تشير إلى أن دانيلز ربما كانت في برج ترامب لأنها كانت قيد النظر لدور في برنامج ترامب التلفزيوني "المبتدئ".

وقالت غراف إنها كانت ستدلي بشهادتها بموجب أمر استدعاء ولا تريد أن تكون على المنصة. وقالت أيضًا إن منظمة ترامب كانت تدفع أتعاب محاميها.

"مكالمة محمومة" من كوهين

وأدلى غاري فارو، المدير الإداري الأول السابق في بنك First Republic، بشهادته حول تعاملاته مع مايكل كوهين عندما سعى وسيط الرئيس السابق لترتيب دفعة لستورمي دانيلز.

وصف المصرفي تلقيه بريدًا إلكترونيًا غامضًا من كوهين يطلب فيه المساعدة في "مسألة مهمة"، ثم تلقى لاحقًا "مكالمة محمومة" من كوهين أثناء وجوده في ملعب الغولف.

وقال فارو: "في كل مرة تحدث معي مايكل كوهين، كان يشعر بالإلحاح".. "هذا هو واحد من تلك الأوقات".

أخبر كوهين فارو أنه يحتاج إليه لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بحساب مصرفي لاستخدامه في المعاملات العقارية.

لكن وفقًا للمدعين العامين، في اليوم الذي تم فيه إنشاء الحساب، قام كوهين بتحويل 131 ألف دولار من حد ائتماني خاص بملكية المنازل - وفي اليوم التالي حول 130 ألف دولار إلى محامي ستورمي دانيلز.

ويواجه الرئيس الأميريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات رسمية في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز نظير صمتها بشأن علاقة مزعومة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه ترامب عدة تهم بارتكاب جرائم جنائية خلال عدة أشهر، من بينها محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الرئيسية.