استطلاع.. غالبية الأميركيين يعتقدون أن إدارة ترامب أنجح من بايدن

دقيقتان للقراءة

حصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على تصنيفات أعلى من الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بتصورات الأميركيين لرئاستهم، وفقا لاستطلاع جديد.

وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" وSSRS، نُشر يوم الخميس، قال 55% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرون الآن أن رئاسة ترامب ناجحة، في حين قال 39% فقط إنهم يعتقدون نفس الشيء عن رئاسة بايدن.

وذكر حوالي 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن رئاسة ترامب كانت فاشلة، في حين أفاد حوالي 61% الشيء نفسه عن بايدن.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن عددا أقل من الناس يجدون رئاسة ترامب فاشلة الآن مما كانوا عليه عندما ترك منصبه في يناير 2021، حيث قال 55% الشيء نفسه.

ومع ذلك، فإن تصنيف فشل بايدن أعلى مما كان عليه في يناير 2022، عندما وصف 57% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع السنة الأولى من إدارته بأنها فاشلة.

ووجد نفس الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن أيضا بفارق 6 نقاط في الانتخابات وجها لوجه، حيث حصل على حوالي 49% من الأصوات مقابل 43% لبايدن.

وتأتي هذه النتائج قبل ما يقرب من ستة أشهر من انتخابات نوفمبر، التي ستشهد مواجهة مرتقبة بين ترامب وبايدن المرشحين المفترضين لحزبيهما.

وواجه بايدن سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت انخفاض معدلات الموافقة عليه.

والأسبوع الماضي، وجد تحليل أجرته مؤسسة غالوب أن تصنيف بايدن أقل من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث في نفس الوقت من توقت رئاستهم في البيت الأبيض.

وبلغ متوسط الموافقة على رئاسة بايدن 38.7% في الربع الثالث عشر في منصبه، والذي استمر من 20 يناير إلى 19 أبريل.

وفي نفس الربع، كان لدى ترامب متوسط تصنيف موافقة بنسبة 46.8%؛ وحصل الرئيس السابق أوباما 45.9%، والرئيس السابق جورج دبليو بوش 51%.