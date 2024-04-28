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المرشح الأميركي المستقل جيل ستاين
المرشحة الأميركية جيل ستاين
الشرق الأوسط

اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة واشنطن

المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، جيل ستاين قالت على منصة "إكس" إن الشرطة اعتقلت أيضا مدير حملتها جيسون كول ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير، أثناء دعمهم لاحتجاج ضد علاقات الجامعة بحرب غزة

العربية.نت، ووكالات
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اعتقلت الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية، جيل ستاين، أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة واشنطن.

وقالت ستاين، المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، على منصة "إكس" إن الشرطة اعتقلت أيضا مدير حملتها جيسون كول ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير، أثناء دعمهم لاحتجاج ضد علاقات الجامعة بالحرب على غزة.

ونقلت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية عن المتحدث باسم حملة ستاين قوله "ليس لدينا علم حتى الآن بأي اتهامات".

وشاركت ستاين في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين أقاموا مخيما وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تنفذ الجامعة مطالب منها التخارج من استثماراتها في شركة بوينغ ومقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

متظاهرون بجامعة تكساس الأميركية (أ ف ب)
متظاهرون بجامعة تكساس الأميركية (أ ف ب)

"وقفة لإنهاء الإبادة الجماعية"

وكانت المرشحة الرئاسية قد أعلنت في مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقالها ونشره على موقع إكس أنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

وأضافت "سنقف هنا صفا واحدا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية، ويدافعون عن حقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".

ونقلت (سي.إن.إن) عن ديفيد شواب، مدير اتصالات ستاين قوله إن ستاين حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة بعد ظهر أمس السبت، لكن الشرطة "لم تتجاوب" وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وأضاف "من العار أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين لا يفعلون سوى المطالبة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يبغضها الشعب الأميركي".

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توترات الجامعات الأميركية تتصاعد

وتصاعدت التوترات في حرم كبرى الجامعات الأميركية على خلفية احتجاجات الطلاب تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب غزة.

وعقد الكونغرس الأميركي جلسة استماع عاصفة بمشاركة رؤساء ثلاثة من أبرز الجامعات الأميركية، تتعلق باتهامات بمعاداة السامية والاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

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