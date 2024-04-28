السيناتور كين: استدعاء الحرس الوطني يعيد سيناريو الاحتجاجات ضد حرب فيتنام

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نصح السيناتور الديمقراطي، تيم كين، يوم الأحد، الإدارة الأميركية بعدم إرسال الحرس الوطني إلى حرم الجامعات لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تحدث في جميع أنحاء البلاد، ووصف الاحتمال بأنه "فكرة سيئة للغاية".

وقال في مقابلة على شبكة NBC الأميركية: "أعتقد أن استدعاء الحرس الوطني إلى حرم الجامعات سيذكرنا بما حدث خلال حرب فيتنام، ولم ينتهِ بشكل جيد." وأوضح أن"الحرس الوطني الذي ذهب إلى حرم الجامعات وولاية كينت وأماكن أخرى، لم يتعامل مع الأمر بطريقة جيدة".

وتابع: "أعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية، وأظن أن هناك طرقًا أخرى لاستخدام أمن الحرم الجامعي، ولكن مرة أخرى، يجب أن نقدم للطلاب المزيد من الفرص لإجراء حوار حضاري وبناء، حيث يستمع الناس لبعضهم البعض".

واقترح بعض المشرعين من الحزب الجمهوري أن يرسل البيت الأبيض الحرس الوطني في ظل الاحتجاجات على الحرب بين إسرائيل وحماس التي تعصف بالحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد. وسمحت عدة جامعات للشرطة المحلية وشرطة الولاية بتفريق الاحتجاجات وتم اعتقال مئات الطلاب.

وعلق البيت الأبيض الأسبوع الماضي على دعوات رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وآخرين لاستدعاء الحرس الوطني، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الأمر لا يعود إلى الرئيس، بل إلى حكام الولايات.

واستمرت الاحتجاجات لأكثر من أسبوع، وورد أن الكثير منها كان سلمياً. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن انتشار الخطاب المعادي للسامية وسلامة الطلاب اليهود.

وأعرب مشرعون آخرون عن مخاوفهم بشأن دخول الحرس الوطني إلى الحرم الجامعي، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي قال إن رؤساء الجامعات يجب أن يكونوا "خط الدفاع الأول".