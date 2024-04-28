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دونالد ترامب و جو بايدن تعبيرية خاص العربية نت
الرئيسان ترامب وبايدن - تعبيرية
الانتخابات الأميركية

بايدن مستعد لمناظرة مع ترامب.. والأخير: حدد المكان والزمان

الرئيس السابق: "يعلم الجميع أنه لا يقصد ذلك حقًا، ولكن في حالة فعل ذلك، أقول، في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان، وهو تعبير قديم يستخدمه المقاتلون"

العربية.نت، وكالات
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة إعلامية استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".

جو بايدن
جو بايدن

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، رفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب. لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "أعلن جو بايدن للتو أنه مستعد للمناظرة! يعلم الجميع أنه لا يقصد ذلك حقًا، ولكن في حالة فعل ذلك، أقول، في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان، وهو تعبير قديم يستخدمه المقاتلون. أقترح مساء الاثنين أو مساء الثلاثاء أو مساء الأربعاء في تجمعي في ميشيغان، وهي الولاية التي يقوم بتدميرها باستخدام سيارته الكهربائية".

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وأضاف بالقول: "بدلاً من ذلك، هو موجود في مدينة نيويورك اليوم، على الرغم من أنه ربما لا يعرف ذلك، وأنا أيضًا عالق في واحدة من القضايا العديدة التي رفعها أمام المحكمة والتي أطلق عليها اسم التدخل في الانتخابات ضد خصم سياسي - مطاردة مستمرة للساحرات! إنها الطريقة الوحيدة التي يعتقد أنه قادر على الفوز بها. في الواقع، دعونا نجري مناظرة في قاعة المحكمة الليلة - على شاشة التلفزيون الوطني، سأنتظر!".

وبعد ساعات قليلة، قال ترامب: "نحن جاهزون، فقط أخبروني بالمكان، يمكننا القيام بذلك في البيت الأبيض".

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