ترامب يشن هجوما لاذعا على كينيدي.. والأخير يطلب المناظرة

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كثف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هجماته على المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور، حيث تظهر استطلاعات الرأي الجديدة تداخلا بين مؤيديهما الأساسيين.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث"، استهدف ترامب، كلاً من كينيدي ونائبته نيكول شاناهان، وهي محامية ومستثمرة ثرية في وادي السيليكون.

وكتب ترامب: " ك. جونيور هو نبتة ديمقراطية، وهو ليبرالي يساري راديكالي تم دعمه لمساعدة المحتال جو بايدن، أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، على إعادة انتخابه".

وردد ترامب، الذي ناقش بشكل خاص فكرة ترشيح كينيدي لمنصب نائب الرئيس، ما ظل الديمقراطيون يقولونه منذ أشهر حول ترشيح كينيدي أنه يمكن أن يؤدي إلى تغيير الانتخابات.

وقال: "التصويت لصالح جونيور سيكون في الأساس تصويتًا احتجاجيًا ضائعًا، يمكن أن يتأرجح في أي اتجاه، لكنه لن يتأرجح ضد الديمقراطيين إلا إذا عرف الجمهوريون القصة الحقيقية عنه".

ورد كينيدي السبت في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب على موقع X: "عندما يلجأ الرجال الخائفون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يخاطرون بالانحدار إلى النقد اللاذع، مما يجعلهم يبدون مضطربين".

وتابع "إن حديث ترامب ضدي هو وابل غير متماسك من الادعاءات الجامحة وغير الدقيقة التي ينبغي حلها على أفضل وجه في الولايات المتحدة ..عن طريق المناظرات الرئاسية".

وحاول كينيدي كذلك استفزاز الرئيس السابق. وكتب: "بدلاً من إلقاء القنابل السامة من مخبئه الآمن، دعونا نستمع إلى الرئيس ترامب وهو يدافع عن سجله أمامي من خلال نقاش محترم ومتجانس"

كما انتقد ترامب أيضًا السيدة شاناهان، نائبة كينيدي، التي قدمت مليوني دولار من أصل 5.4 مليون دولار جمعها كينيدي في مارس/آذار وحتى العام الماضي، كانت متزوجة من المؤسس المشارك لشركة غوغل سيرغي برين. وأشار إليها ترامب باسم "نائب" الرئيس المرشحة التي لم يسمع عنها أحد من قبل"

وقال ترامب "كان عملها هو إجراء عملية جراحية لمحفظة زوجها!"إنها أكثر ليبرالية من جونيور إلى حد بعيد، وليست شخصًا جادًا، ولديها فقط مبلغ من المال للمساعدة في الحصول على مرشحها الذي لا توجد فرصة له في الاقتراع ..."

وتشير انتقادات ترامب اللاذعة إلى تغيير محتمل في استراتيجية الرئيس السابق، الذي أشار الحلفاء الديمقراطيون للرئيس بايدن والمراقبون السياسيون منذ أشهر إلى أنه يمكن أن يستفيد من وجود كينيدي، السليل الليبرالي، في السباق.

ودعمت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة مثل هذا السيناريو، بما في ذلك الاستطلاع الذي نشرته جامعة كوينيبياك يوم الأربعاء والذي أظهر أن أنصار كينيدي كانوا أكثر ميلاً إلى تفضيل ترامب في سباق ثنائي الاتجاه. وسيصوت 47% منهم لصالح ترامب، وسيصوت 29% لصالح السيد بايدن.

وفي سباق خماسي افتراضي شمل مرشحين من أطراف ثالثة ومرشحين مستقلين آخرين، حصل ترامب وبايدن على نسبة 37 في المائة، حيث تلقى كينيدي الدعم من 16 في المائة من الناخبين المسجلين.

وأظهر استطلاعان حديثان آخران - أجرتهما كلية ماريست وإن بي سي نيوز - أن أداء بايدن كان أفضل في سباقات المرشحين المتعددة التي تضم كينيدي.