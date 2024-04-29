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APweather in oklahoma
الدمار الذي خلفته العاصفة في أوكلاهوما - أ ب
كوارث طبيعية

عشرات الأعاصير تعصف بأوكلاهوما ومقتل 4 على الأقل

تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص

العربية.نت، وكالات
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لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأصيب العشرات في أوكلاهوما في مطلع الأسبوع بعد أن اجتاحت عشرات الأعاصير السهول الجنوبية للولايات المتحدة، في حين أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات من أعاصير إلى أكثر من سبعة ملايين شخص.

من أوكلاهوما - أ ب
من أوكلاهوما - أ ب

وأعلن كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، الأحد، حالة الطوارئ في الولاية، مما أدى إلى توفير المزيد من الأموال للمسعفين وعمليات الإغاثة.

وقال البيت الأبيض في بيان الأحد، إن الرئيس جو بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة الاتحادية الكامل للمساعدة في جهود التعافي.

من أوكلاهوما - أ ب
من أوكلاهوما - أ ب

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، الأحد، تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينوي وويسكونسن.

من أوكلاهوما - أ ب
من أوكلاهوما - أ ب

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن 38 إعصارا محتملا ضربت المنطقة وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما يوم السبت حتى وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب ميزوري وكانساس.

وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاهوما إن مستشفيات المنطقة أبلغت عن 100 إصابة. ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضرارا بعشرات المباني، بما في ذلك المستشفى في بلدة ماريتا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

وظل أكثر من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء حتى مساء الأحد، وفقا للمسؤولين، حيث عمل أفراد الطوارئ على تطهير الطرق وإصلاح خطوط الكهرباء.

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وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس في وقت متأخر من صباح الأحد وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع "باور أوتج".

والأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها. لكن من النادر جدا أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

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