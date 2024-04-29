هانتر بايدن يهدد بمقاضاة شبكة فوكس نيوز بسبب تغطيتها لقضيته

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يهدد هانتر بايدن بمقاضاة شبكة فوكس نيوز بتهمة التشهير واستغلال صورته ونشر صور مخترقة، وذلك وفقًا لرسالة حصل عليها موقع أكسيوس، وتم إرسالها إلى القناة الإخبارية الأسبوع الماضي.

وتعتبر هذه التهديدات أحدث طلقة في الإستراتيجية القانونية والصحافية الأكثر عدوانية التي اتبعها نجل الرئيس خلال العام الماضي وسط اتهاماته الجنائية، كما أنها أول خطوة كبيرة بعد اجتياز تحقيق عزل والده.

وكتب الفريق القانوني لهنتر بايدن أنهم يتوقعون دعوى قضائية "وشيكة" ضد فوكس نيوز وطلبوا من مضيفي فوكس نيوز البارزين، بما في ذلك شون هانيتي وجيسي ووترز وماريا بارتيرومو، الحفاظ على الوثائق.

كما طالب المحامون شبكة فوكس نيوز بحذف برنامجها الخاص "محاكمة هانتر بايدن"، وهو محاكمة صورية من ستة أجزاء تركز على تعاملاته التجارية الأجنبية.

وكتبت المحامية تينا جلانديان: "بينما تقوم فوكس بالتشهير والانتقاص من سمعة بايدن بشكل روتيني، سعت في الوقت نفسه إلى الربح من خلال الاستغلال غير القانوني لصورة نجل بايدن واسمه وشكله لأغراض تجارية والنشر المستهجن لصور بذيئة".

وطالبت جلانديان أيضًا مضيفي قناة فوكس نيوز بإطلاع مشاهديهم على لائحة الاتهام الصادرة في فبراير ضد ألكسندر سميرنوف، وهو مخبر سابق متهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تعاملات هانتر بايدن التجارية.

كما طلبت تحديث جميع مقالات موقع FoxNews.com بملاحظة المحرر.

وطلبت جلانديان ردًا بحلول يوم الجمعة 26 أبريل، لكنها لم تتلق ردًا، حتى الآن ولم تستجب قناة فوكس نيوز على الفور لطلب التعليق.

وتعتبر الدعوى القضائية جزءا من موجة من الاقتراحات والدعاوى المضادة التي رفعها فريق هانتر بايدن بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب الخاصة به في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يواجه هانتر المحاكمة في ولاية ديلاوير في أوائل يونيو بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بأسلحة مزعومة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، من المقرر أن تبدأ محاكمة هانتر في كاليفورنيا بشأن الضرائب الفيدرالية ، وقد دفع هانتر بأنه غير مذنب ويواجه عقوبة السجن لفترة طويلة إذا دِين.