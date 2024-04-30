بالخريطة.. ولايات أميركية تجرّم مقاطعة إسرائيل

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وسط الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأميركية، أقر عدد من الولايات في السابق تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل أمراً غير قانوني.

ورغم هذه الاحتجاجات، فقد أصدرت عدة ولايات أميركية في السابق تشريعات تمنع وكالات الدولة من العمل مع الشركات التي تقاطع إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة (BDS) والاستثمار فيها.

والولايات التي أصدرت تشريعات تجعل من غير القانوني لوكالات الدولة العمل مع الشركات التي تقاطع إسرائيل وتظهر أدناه باللون الأحمر، هي تكساس وأوهايو وإلينوي وإنديانا وفلوريدا وأريزونا وجورجيا وأيوا وبنسلفانيا وميشيغان وأركنساس ومينيسوتا.

بالإضافة إلى نيفادا وكارولينا الجنوبية وتينيسي. وألاباما ورود آيلاند ونيوجيرسي وأوكلاهوما وكانساس ونورث كارولينا ويوتا وميسوري وأيداهو ووست فرجينيا وكولورادو وميسيسيبي ونيو هامبشاير.

وعلى سبيل المثال أصدر مجلس شيوخ ولاية إنديانا، تشريعاً في عام 2016 يدعو إلى سحب الاستثمارات الإلزامية من قبل وكالات الدولة من أي شركة تشارك في "الترويج لأنشطة مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها أو فرض عقوبات عليها"، بحسب موقع "نيوزويك".

مكافحة حركة المقاطعة

فيما أصدر عدد من الولايات الأخرى أيضاً أوامر تنفيذية مماثلة لمكافحة حركة المقاطعة، مثل نيويورك وماريلاند وويسكونسن ولويزيانا وكنتاكي وداكوتا الجنوبية، وتظهر على الخريطة أعلاه باللون الوردي.

وفي ألاسكا، وقع الحاكم مايك دونليفي هذا العام أمرا إداريا يوجه "وكالات الدولة بوقف المعاملات التجارية مع الكيانات التي تؤيد مقاطعة إسرائيل".

في المقابل، يعتبر منتقدو قوانين مكافحة المقاطعة، مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي (ACLU)، أن هذه القوانين "ليست مصممة لمنع التمييز، بل للتمييز ضد التعبير السياسي غير المرغوب فيه".

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن "رفض شراء السلع والخدمات الاستهلاكية للاحتجاج على تصرفات دولة أو شركة لا يعني حرمان أي شخص من الوصول إلى الأماكن العامة بناءً على هويته، وهو تعبير سياسي كلاسيكي محمي بموجب التعديل الأول"، على حد تعبيرها.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في كليات مثل جامعة كولومبيا، وجامعة نورث وسترن، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة جورج واشنطن.

وفي جامعة كولومبيا، أقام المتظاهرون "مخيم التضامن مع غزة" مع أنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، ودعوا الجامعة إلى سحب استثماراتها من إسرائيل.

وظلت التوترات في الحرم الجامعي مرتفعة منذ 7 هجوم السابع من أكتوبر 2023، والعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.