ترامب: أتطلع لمناظرة بايدن

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فيما تتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، أكد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أنه يتطلع لمناظرة منافسه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء إن "الأميركيين فقدوا الثقة بنظامنا القضائي بسبب بايدن".

"أرحب بمناظرته"

أتى ذلك فيما أعلن بايدن الجمعة الفائت أنه سيشارك في مناظرة أمام ترامب.

كما أضاف في مقابلة مع المذيع هوارد سترين: "لا أعلم التوقيت" وذلك في أوضح تعليق له حتى الآن عن احتمال مشاركته في مناظرة، مردفاً: "أرحب بمناظرته".

بدوره أعلن ترامب استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

النساء يدعمن بايدن والرجال ترامب

يشار إلى أن استطلاعاً جديداً أجرته جامعة هارفارد، كشف انقساماً بين الجنسين، الذكور والإناث، حيث أظهر دعم النساء لبايدن، فيما غالبية الرجال دعموا ترامب.

وأفاد مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع جامعة هارفارد، أن الاستطلاع يظهر انقساماً بين الجنسين بين ترامب وبايدن، حيث يلقي المزيد من الرجال دعمهم خلف ترامب، ويدعم المزيد من النساء بايدن.

كما أضاف أن "ترامب يتمتع بتقدم واضح الآن في السباق الرئاسي ويستند ذلك إلى أبسط الأسباب، وهي أن أميركا تعتقد أن دونالد ترامب قام بعمل أفضل كرئيس، ولذلك هم على استعداد للتصويت لإعادته إلى منصبه".

أكثر نجاحاً

وكان استطلاع للرأي قد أظهر أمس الاثنين أن غالبية المواطنين الأميركيين يدعمون ترامب قبل انتخابات نوفمبر، ويعتقدون أن فترة توليه منصب رئيس الدولة كانت أكثر نجاحاً من فترة بايدن.

حيث بين الاستطلاع الذي أجرته خدمة "إس آر إس" بتكليف من "سي إن إن"، انخفاض عدد الأميركيين الذين يدعمون بايدن من 45% إلى 43%، وحصول ترامب على دعم 49% من المستطلعين.